LaLiga | Regular Season – Jornada 4 (domingo, 6 de septiembre de 2026)
El Barcelona goleó 5-0 al Valencia en la jornada 4 de LaLiga.
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Resultados de los 4 partidos
- Valencia 0 – 5 Barcelona
- Alaves 5 – 2 Osasuna
- Malaga 0 – 0 Levante
- Espanyol 1 – 1 Sevilla
Lo más destacado
La jornada quedó marcada por las grandes diferencias en dos encuentros: la contundencia ofensiva del Barcelona y la capacidad de definición del Alavés. En los otros partidos la producción de ocasiones fue más limitada, como refleja el 0-0 entre Málaga y Levante y el empate 1-1 entre Espanyol y Sevilla. Estos resultados pueden influir en la diferencia de goles de ambos líderes de la jornada.