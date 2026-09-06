Primera División RFEF – Group 2 (Jornada 2) | 6 de septiembre de 2026

Atlético Madrid II ganó 2-0 al Hércules y el Real Murcia venció 4-0 al Teruel en la segunda jornada del Grupo 2 de la Primera División RFEF, disputada el domingo 6 de septiembre de 2026.

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Se jugaron cuatro partidos esa tarde. Real Jaén y Huesca empataron 2-2, mientras que Alcorcón y Europa FC terminaron 0-0. El triunfo del Atlético Madrid II llegó con dos goles a domicilio y el Real Murcia registró la mayor diferencia de la jornada con su 4-0 ante el Teruel. Estos resultados mantienen la competición abierta de cara a la próxima jornada.

Resultados de la jornada (todos los marcadores)

Real Jaén 2 – 2 Huesca

Alcorcón 0 – 0 Europa FC

Hércules 0 – 2 Atlético Madrid II

Real Murcia 4 – 0 Teruel

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