Serie A (Italy) — Regular Season, Jornada 3 (domingo, 6 de septiembre de 2026)

Frosinone derrotó al Venezia 3-2 en la jornada 3 de la Serie A, celebrada el domingo 6 de septiembre de 2026; fue el único triunfo entre los cuatro partidos programados.

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Se registraron tres empates: Parma 1-1 Monza, Bologna 2-2 Sassuolo y Juventus 1-1 AC Milan. El empate entre Juventus y AC Milan impidió que cualquiera de los dos clubes se distanciara en la clasificación tras tres jornadas. Los resultados muestran partidos competitivos y marcadores ajustados en la mayoría de los estadios. En conjunto, tres de los cuatro encuentros terminaron sin vencedor.

Marcadores de los partidos

Frosinone 3 – 2 Venezia

Parma 1 – 1 Monza

Bologna 2 – 2 Sassuolo

Juventus 1 – 1 AC Milan

En Ceuta los partidos se siguieron en el horario peninsular (CEST en septiembre), por lo que los aficionados ceutíes los vieron en el mismo huso horario que el resto de España.

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