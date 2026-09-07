La capital de España acoge la vuelta de la máxima categoría del automovilismo en el nuevo circuito de IFEMA-Valdebebas con Kimi Antonelli en cabeza del Mundial y el protagonismo de Fernando Alonso y Carlos Sainz

A la ciudad de Madrid le ha llegado su momento. Tras una larga espera, la capital española entra de lleno en la semana en la que la Fórmula 1 volverá a disputarse en sus dominios 45 años después de su última edición. Este viernes, la categoría reina del deporte de motor echará a rodar sobre el asfalto del circuito de IFEMA-Valdebebas, un trazado que recogerá el testigo del histórico circuito del Jarama para llenar de emoción a los aficionados al automovilismo.

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Durante estos siete días, la urbe madrileña estará repleta de actividades enfocadas en la celebración de un gran evento deportivo que este año adquiere un carácter único: el estreno en el calendario de un nuevo circuito como Madring. Tanto la organización del campeonato como las diferentes instituciones han colaborado de forma estrecha para convertir esta infraestructura en el espacio que los grandes protagonistas del Gran Circo demandaban.

Las declaraciones de los pilotos a lo largo de este último fin de semana durante la celebración del Gran Premio de Italia denotan una gran ambición por desembarcar en Madrid y descubrir los recovecos del único trazado que se inaugura en el Mundial de 2026. Esta nueva localización acompañará a la competición internacional hasta el año 2035, como mínimo. La Fórmula 1 aterriza en un momento de alta competitividad, con el joven Kimi Antonelli situado a punto de conquistar su primer título mundial con apenas 19 años tras su victoria y remontada en Monza, y con la representación española al acecho para aportar un plus en su carrera de casa con el que hacer vibrar a sus seguidores.

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Convicción unánime y expectativas ante el reto de Madring

El camino hasta la materialización del Gran Premio ha sido fruto de un proceso de preparación en el que los principales responsables y pesos pesados del proyecto no dudaron de que la espera merecería la pena. Madring se presenta como un circuito desafiante en el que aquel corredor que consiga proclamarse como su primer ganador alcanzará de inmediato la consideración de gran piloto dentro de la categoría.

Atendiendo a la realidad deportiva del campeonato, no serán Fernando Alonso ni Carlos Sainz quienes partan como principales candidatos a lograr el triunfo en la prueba inaugural. A pesar de ello, el evento genera un elevado entusiasmo entre la afición local, que podría celebrar un fin de semana relevante si el piloto asturiano aprovecha la cita madrileña para anunciar su continuidad y renovación con la escudería Aston Martin. El bicampeón mundial se encuentra en fase de reflexión sobre si continuará pilotando en el Gran Circo, pero el debut de Madring —un trazado donde prevé contar con opciones de lograr un mayor rendimiento por sus características técnicas— se atisba como uno de los escenarios idóneos para confirmar su compromiso con la competición.

Por su parte, Carlos Sainz vivirá una semana de especial significado a las puertas de competir por primera vez a bordo de un monoplaza en su ciudad natal. El piloto madrileño, no ajeno a las dificultades que atraviesa su equipo Williams, afronta la cita en un circuito del que ejerce como embajador oficial y con el que se comprometió sin dudar desde el inicio del proyecto. Tanto Alonso como Sainz llegan a la cita de Madrid deseosos de ofrecer espectáculo y llenar las gradas de entusiasmo a lo largo de todo el Gran Premio de España.

Horarios oficiales para la primera edición del GP en Madring

La actividad sobre el asfalto del recinto de IFEMA-Valdebebas arrancará oficialmente este viernes con la disputa de la primera sesión de entrenamientos libres, programada para las 13:30 horas. Los monoplazas volverán a salir a pista en la jornada del sábado a las 16:00 horas para la lucha por la clasificación que fijará la parrilla de salida. Finalmente, la primera carrera de la historia de Madring se celebrará el domingo a las 15:00 horas, configurándose como uno de los grandes acontecimientos del año en el ámbito del deporte internacional.