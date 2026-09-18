Vox Ceuta ha expresado su rechazo a las políticas del Gobierno de Sánchez, acusándolo de querer transformar los barrios de Ceuta en zonas inseguras.

El partido ha manifestado su preocupación por la seguridad de los vecinos, que podrían vivir con miedo bajo la actual administración.

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