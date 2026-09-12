La situación de los menores en Ceuta se ha vuelto a poner en el foco de atención. Según la información proporcionada por la ministra de Juventud e Infancia, un total de 2.100 menores ya han sido registrados en la ciudad, de los cuales 700 son niñas.

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La ministra ha instado a las comunidades autónomas a facilitar los traslados de estos pequeños, quienes se encuentran en un contexto que requiere acciones coordinadas para su bienestar y protección.

La necesidad de que los gobiernos regionales colaboren en este proceso se vuelve crítica, ya que la situación de los menores no acompañados en Ceuta plantea desafíos significativos tanto logísticos como humanitarios.

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Ceuta, al ser una puerta de entrada a Europa, ha visto aumentadas las cifras de menores, lo que ha generado preocupación social y política ante la urgencia de encontrar soluciones adecuadas.

Las autoridades locales, junto con el Gobierno de España, se enfrentan a la tarea de gestionar estos casos de manera eficiente, garantizando que los derechos de los menores sean respetados.

El llamado a la acción por parte de la ministra se da en un momento en que la atención mediática sobre la crisis migratoria en la región es considerable, poniendo de manifiesto la necesidad de cooperación entre todos los niveles de gobierno.