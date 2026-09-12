Apenas una semana después de la visita a Ceuta de Rafael Louzán, acompañado por el seleccionador Luis de la Fuente, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reafirmado su compromiso con la ciudad autónoma.

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Louzán aprovechó una reunión celebrada en Gran Canaria el pasado sábado, en la que se conmemoraba el centenario de la Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, para emitir un manifiesto de apoyo hacia los ceutíes junto a los presidentes de las federaciones territoriales del fútbol español.

En su comunicado, los presidentes de las federaciones expresaron su «solidaridad, aliento y compromiso absoluto» con todos los ciudadanos de Ceuta, subrayando la influencia del fútbol como herramienta de unión y su responsabilidad social.

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Asimismo, recordaron el liderazgo de España en el fútbol masculino y femenino, así como en otros formatos como sala y playa, resaltando que organizan más de un millón de partidos al año y movilizan a millones de personas cada temporada.

Desde la RFEF se enfatizó que «el fútbol tiene una sola voz y su verdadera grandeza radica en su capacidad para unir a un país», añadiendo que el apoyo a Ceuta es un acto de responsabilidad.

Louzán también hizo hincapié en que “los ceutíes tienen el derecho fundamental a vivir en paz, seguridad y normalidad”, expresando el deseo de que la población de Ceuta recupere por completo su vida cotidiana. Concluyó su mensaje afirmando que “querido pueblo de Ceuta: no estáis solos”.