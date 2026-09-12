En las últimas semanas, la situación en la Playa de Benítez, en Ceuta, ha cambiado notablemente debido al asentamiento de más de 100 chabolas. Estas chozas han sido instaladas por migrantes marroquíes cerca de la Desalinizadora, un punto estratégico que separa Benítez del Trampolín.

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La presencia de estas estructuras improvisadas ha llevado a la ocupación de la playa y sus alrededores, donde se han formado centenares de asentamientos. Este fenómeno ha llamado la atención de las autoridades y de la comunidad local, quienes han comenzado a mostrar preocupación por las condiciones de vida de los migrantes y el impacto en la zona.

Desde hace aproximadamente un mes, la Playa de Benítez se ha convertido en un lugar de residencia para muchas personas que buscan nuevas oportunidades. Las condiciones en las que viven son precarias, lo que ha llevado a un debate sobre la gestión de la migración en la región.

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La ubicación de estos asentamientos pone de manifiesto los retos que enfrenta Ceuta en relación con la crisis migratoria y la necesidad de soluciones adecuadas para garantizar la dignidad y seguridad de todos los involucrados.

Las autoridades locales han empezado a evaluar la situación para considerar posibles acciones, aunque la complejidad del fenómeno migratorio requiere un enfoque cuidado y coordinado.

El incremento de chozas en esta zona también está generando inquietud entre los residentes de la zona, quienes ven alterada su vida diaria debido a esta nueva realidad en su entorno.