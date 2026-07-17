Este sábado, 18 de julio de 2026, el precio de los carburantes en Ceuta marca diferencias claras entre estaciones. Con un total de 10 gasolineras analizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, la gasolina 95 se mueve entre un mínimo de 1.458 €/L y un máximo de 1.479 €/L. En gasolina 98, el rango va desde 1.499 €/L hasta 1.508 €/L, mientras que el diésel A presenta un mínimo de 1.478 €/L y un máximo de 1.499 €/L.

Si estás repostando a diario o tienes margen para elegir surtidor, estos datos te pueden ayudar a ajustar el gasto. A continuación, te dejamos los puntos más baratos por tipo de combustible y, al final, dónde se está pagando por encima.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N–frente Playa del Chorrillo): 1.458 €/L

(Avenida Martínez Catena S/N–frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas S/N): 1.458 €/L

(Avenida González Tablas S/N): ON365 (Muelle Alfau S/N): 1.459 €/L

(Muelle Alfau S/N): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera S/N): 1.459 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera S/N): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.478 €/L

La media de la gasolina 95 se sitúa en 1.470 €/L, pero hay surtidores donde llenar puede salir más ajustado si te mueves entre las opciones citadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Gasolina 98

ON365 (Muelle Alfau S/N): 1.499 €/L

(Muelle Alfau S/N): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera S/N): 1.499 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera S/N): SHELL (Avenida Martínez Catena, 6): 1.508 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato S/N): 1.508 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato S/N): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8): 1.508 €/L

En este tipo de combustible, la gasolina 98 tiene una media de 1.507 €/L. La diferencia entre el mínimo y el máximo es menor que en otros carburantes, pero aun así puede notarse.

Diésel

CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N–frente Playa del Chorrillo): 1.478 €/L

(Avenida Martínez Catena S/N–frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas S/N): 1.478 €/L

(Avenida González Tablas S/N): ON365 (Muelle Alfau S/N): 1.479 €/L

(Muelle Alfau S/N): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera S/N): 1.479 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera S/N): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.498 €/L

El diésel (Diésel A) registra una media de 1.490 €/L. Si haces números con frecuencia, el salto entre el mínimo y el máximo puede compensar la planificación del repostaje.

Las más caras

En el otro extremo, estas estaciones aparecen entre las más caras para gasolina 95 en el análisis de hoy:

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.479 €/L

(Avenida Juan de Borbón, 27): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.478 €/L

(Avenida Cañonero Dato, 10): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.478 €/L

Recuerda que la referencia procede del Ministerio para la Transición Ecológica y refleja los precios observados en las estaciones analizadas para este sábado.

Consejos

Compara por tipo de combustible : no siempre la estación más barata en 95 lo es también en 98 o diésel.

: no siempre la estación más barata en 95 lo es también en 98 o diésel. Haz el cálculo completo : si tienes que desviarte mucho, mira si el ahorro por litro compensa el recorrido.

: si tienes que desviarte mucho, mira si el ahorro por litro compensa el recorrido. Revisa la última actualización : los precios pueden cambiar a lo largo del día, así que consulta antes de salir.

: los precios pueden cambiar a lo largo del día, así que consulta antes de salir. Planifica si repostas a menudo: elegir de forma recurrente estaciones con precios más bajos ayuda a estabilizar el gasto mensual.

Para seguir afinando tu presupuesto, puedes volver a consultar los precios de Ceuta: la ventaja está en encontrar el punto correcto dentro del rango que marca el Ministerio para la Transición Ecológica.