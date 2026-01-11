El precio de la electricidad en el mercado mayorista registra hoy una subida del 10,10% respecto a la jornada de ayer. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio para este domingo, 11 de enero de 2026, se sitúa en 80,63 €/MWh.

Pese a este incremento dominical, el balance del inicio de año sigue siendo favorable para el bolsillo de los consumidores: en lo que va de enero el precio medio es de 79,03 €/MWh, casi 16 euros menos que en el mismo periodo de 2025.

Los mejores momentos para el consumo

Aunque el precio medio sube, las horas centrales del día siguen ofreciendo un respiro gracias a la producción de energías renovables:

• La hora más barata: Entre las 12:00 y las 13:00 horas, con un precio de 50,47 €/MWh.

• Tramo recomendado: De 11:00 a 16:00 horas, franja en la que el coste se mantiene estable entre los 50 y los 58 €/MWh.

Los tramos más caros de la jornada

Se recomienda evitar el uso de electrodomésticos de gran consumo durante el final de la tarde:

• El pico máximo: Entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando los 103,14 €/MWh.

• Otras horas críticas: De 19:00 a 20:00 horas (102,14 €/MWh) y las primeras horas de la madrugada, que se han mantenido cerca de los 97 €/MWh.

Listado completo de precios por horas (11 de enero)

• 00:00 – 01:00: 96,90 €/MWh

• 01:00 – 02:00: 85,69 €/MWh

• 02:00 – 03:00: 81,56 €/MWh

• 03:00 – 04:00: 82,62 €/MWh

• 04:00 – 05:00: 81,57 €/MWh

• 05:00 – 06:00: 82,24 €/MWh

• 06:00 – 07:00: 81,60 €/MWh

• 07:00 – 08:00: 84,26 €/MWh

• 08:00 – 09:00: 90,63 €/MWh

• 09:00 – 10:00: 83,92 €/MWh

• 10:00 – 11:00: 69,53 €/MWh

• 11:00 – 12:00: 54,02 €/MWh

• 12:00 – 13:00: 50,47 €/MWh (Mínimo diario)

• 13:00 – 14:00: 53,05 €/MWh

• 14:00 – 15:00: 55,10 €/MWh

• 15:00 – 16:00: 58,14 €/MWh

• 16:00 – 17:00: 76,84 €/MWh

• 17:00 – 18:00: 92,64 €/MWh

• 18:00 – 19:00: 103,14 €/MWh (Máximo diario)

• 19:00 – 20:00: 102,14 €/MWh

• 20:00 – 21:00: 99,02 €/MWh

• 21:00 – 22:00: 96,54 €/MWh

• 22:00 – 23:00: 92,52 €/MWh

• 23:00 – 24:00: 80,97 €/MWh