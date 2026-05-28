Este viernes 29 de mayo de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica publica el seguimiento de precios en Ceuta con 10 estaciones analizadas. En términos generales, la Gasolina 95 se mueve entre 1,479€ y 1,508€ por litro, mientras que la Gasolina 98 marca un promedio de 1,532€/L. El Diésel (Gasóleo A) parte de 1,589€ y llega hasta 1,618€, con un promedio de 1,609€/L.

Si vas a repostar, estos datos te ayudan a elegir mejor: aquí tienes las gasolineras con los precios más bajos para cada combustible, así como un vistazo a las más caras del día.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

1,479€ en ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta).

en ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta). 1,479€ en ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta).

en ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta). 1,499€ en CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta).

en CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta). 1,499€ en MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta).

en MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta). 1,499€ en CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta).

En Gasolina 95, el promedio es de 1,499€/L, pero hoy hay diferencias: desde los 1,479€/L más bajos hasta un máximo de 1,508€/L.

Gasolina 98

1,519€ en ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta).

en ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta). 1,519€ en ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta).

en ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta). 1,529€ en MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta).

en MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta). 1,538€ en DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta).

en DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta). 1,538€ en SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta).

Para la Gasolina 98, el promedio del día es de 1,532€/L, con precios competitivos en torno a los 1,519€ en las ON365 indicadas.

Diésel

1,589€ en ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta).

en ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta). 1,589€ en ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta).

en ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta). 1,608€ en CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta).

en CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta). 1,608€ en CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta).

en CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta). 1,609€ en MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta).

En Diésel (Gasóleo A), la referencia del día es un promedio de 1,609€/L, con un mínimo hoy en 1,589€ y un techo en 1,618€.

Las más caras

Si ya estás eligiendo estación, también es útil saber dónde está la parte alta del rango. En Gasolina 95, las posiciones más caras registradas hoy son:

1,508€ en DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta).

en DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta). 1,508€ en SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta).

en SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta). 1,508€ en SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta).

La diferencia entre el precio mínimo y máximo en 95 gasolina, según el muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica, hoy es de 0,029€ por litro. Puede parecer poco, pero con varios repostajes la cuenta suma.

Consejos

Compara por combustible : no siempre coincide la estación más barata en 95 con la más barata en 98 o diésel.

: no siempre coincide la estación más barata en 95 con la más barata en 98 o diésel. Revisa el margen : en algunos casos, como la 95, la diferencia diaria por litro es pequeña; aun así, compensa si repostas con frecuencia.

: en algunos casos, como la 95, la diferencia diaria por litro es pequeña; aun así, compensa si repostas con frecuencia. Planifica rutas : el “mejor precio” puede no serlo si el trayecto encarece por consumo o tiempo.

: el “mejor precio” puede no serlo si el trayecto encarece por consumo o tiempo. Ten en cuenta el uso: si tu vehículo admite varias calidades, decide según tu programa habitual y recomendaciones del fabricante.

Fuente: datos del Ministerio para la Transición Ecológica.