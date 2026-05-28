El precio de la luz para el viernes 29 de mayo de 2026 llega con una media de 0,1457 €/kWh y semáforo AMARILLO, lo que marca una jornada de “afinar” el consumo para pagar menos. La clave está en concentrar tareas en las franjas más favorables y, sobre todo, ajustar los consumos cuando el coste se dispara.

Según los datos de la sesión, la hora más barata es 14:00 – 15:00 con 0,0368 €/kWh. En el lado contrario, la hora a evitar es 21:00 – 22:00, cuando el precio alcanza el máximo de la jornada con 0,2909 €/kWh. Entre medias, la franja más económica queda en torno a 0,04 €/kWh, un nivel especialmente interesante para lavadora, lavavajillas o cargas de electrodomésticos con planificación.

Horas clave para ahorrar hoy viernes 29/05/2026: qué mover y qué evitar

Si quieres recortar la factura, hoy conviene seguir un criterio sencillo: aprovecha la ventana barata y relega los consumos intensivos a horas donde el precio no castigue.

Hora más barata: 14:00 – 15:00 a 0,0368 €/kWh . Ideal para programar lavadora , lavavajillas o cualquier carga que no necesite ajustes continuos.

a . Ideal para programar , o cualquier carga que no necesite ajustes continuos. Franja más económica: en torno a 0,04 €/kWh (zona de precios bajos). Buena para desplazar consumos del “horario normal” al mediodía.

en torno a (zona de precios bajos). Buena para desplazar consumos del “horario normal” al mediodía. Hora más cara / a evitar: 21:00 – 22:00 a 0,2909 €/kWh. Procura no “enganchar” electrodomésticos grandes en esa franja y, si puedes, retrasa su inicio.

Evolución por tramos del día: madrugada, mañana, tarde y noche

Madrugada: durante las primeras horas el precio se mantiene en niveles moderados, con valores que rondan el entorno de 0,13 a 0,15 €/kWh. Es una etapa en la que el consumo es menos agresivo, aunque la sesión mejora claramente más adelante.

Mañana: a partir de las horas tempranas, aparece una bajada notable hacia el final de la mañana: entre 11:00 y 13:00 el precio se sitúa cerca de 0,10 a 0,103 €/kWh, y se prepara el terreno para el tramo realmente ventajoso del día.

Tarde: la tarde es donde se decide la jornada. El salto llega con el tramo 14:00 – 15:00, la hora más barata del día, y continúa con niveles que, aunque suben respecto al mínimo, siguen siendo significativamente más razonables que la noche.

Noche: la segunda parte del día se encarece de forma progresiva hasta el pico máximo en 21:00 – 22:00 (0,2909 €/kWh). Después, el precio baja, pero no vuelve a los niveles del mediodía, por lo que la estrategia de ahorro es clara: mover el “gasto” grande antes y reducir consumo intensivo cuando cae la tarde.

Precio de la luz por horas (viernes 29/05/2026)

A continuación tienes el listado completo por franjas para que puedas ajustar la programación del hogar:

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