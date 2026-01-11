La ciudad autónoma disfruta este domingo de la jornada más estable y luminosa de toda la semana. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tras una madrugada con nubosidad dispersa, el cielo ha quedado prácticamente despejado (1% de nubes), garantizando un día de sol radiante.

La estabilidad térmica y la ausencia total de precipitaciones marcan un domingo ideal para las actividades al aire libre y los paseos por el litoral.

Detalles meteorológicos de la jornada

El día se caracteriza por valores suaves y una atmósfera muy tranquila:

• Temperaturas: La máxima alcanzará los 15°C durante las horas centrales (entre las 15:00 y las 16:00), mientras que la mínima se ha situado en los 11-12°C.

• Viento: Soplará de forma moderada a 20 km/h, con rachas máximas de hasta 30 km/h.

• Sensación térmica: Debido al viento, la percepción de frío será mayor, oscilando entre los 6°C en las horas más frescas y los 14°C en el momento de mayor insolación.

• Humedad y Presión: La humedad relativa se sitúa en el 72% con una presión barométrica alta de 1027 hPa, lo que confirma el predominio del anticiclón.

Datos astronómicos y radiación

• Luz solar: El amanecer se ha producido a las 08:30 y el sol se pondrá a las 18:28, ofreciendo casi 10 horas de luz.

• Radiación UV: El índice es 2 (Baja), por lo que no se requiere protección especial, aunque se recomienda para exposiciones prolongadas.

Resumen del pronóstico para hoy

• Probabilidad de lluvia: 0%

• Estado del cielo: Mayoritariamente despejado.