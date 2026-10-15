El precio gasolina Ceuta para el viernes, 16 de octubre de 2026 sitúa los promedios de gasolina 95, gasolina 98 y diésel a partir de los valores registrados en 10 estaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica detalla también cuáles son las más baratas y las más caras.

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En este seguimiento, la gasolina 95 marca un promedio de 1.619 €/L, con un rango entre 1.604 y 1.624 €/L. La gasolina 98 tiene un promedio de 1.645 €/L. Para el diésel, el promedio es de 1.725 €/L, moviéndose entre 1.709 y 1.734 €/L.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Para la gasolina 95, el listado de precios más bajos incluye varias estaciones en Ceuta.

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ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.604 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.604 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.623 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.623 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €/L

Gasolina 98

En el caso de la gasolina 98, los precios más bajos también se concentran en varias marcas de la ciudad.

SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.634 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.634 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.653 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.653 €/L

Diésel

Para el diésel, el precio más competitivo parte de las estaciones de ON365, mientras que el resto del grupo de precios más bajos mantiene valores en torno al rango publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.709 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.709 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.728 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.728 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.728 €/L

Las más caras

En el extremo superior de precios para gasolina 95 aparecen tres estaciones en Ceuta, con el mismo valor máximo dentro del rango registrado.

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.624 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.624 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.624 €/L

Origen: Ministerio para la Transición Ecológica.

Consejos

Si estás pendiente del precio gasolina Ceuta, conviene comparar antes de repostar y fijarte en la diferencia entre el precio que buscas y el promedio del día. En esta jornada, el valor de la gasolina 95 se mueve entre 1.604 y 1.624 €/L, mientras que para el diésel el rango va de 1.709 a 1.734 €/L. Es una manera directa de ajustar el gasto en función del tipo de combustible.

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