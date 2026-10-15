El precio de la luz para el viernes, 16 de octubre de 2026 se sitúa en una media de 0,2154 €/kWh, con jornada marcada por una franja especialmente cara. Según el semáforo de Semáforo Selectra, el día aparece en amarillo.

⚡ Precio de la luz en Ceuta En Ceuta y Melilla el precio regulado (PVPC) y las franjas horarias no son los mismos que en la península: la punta va de 11 a 15 h y de 19 a 23 h. Hoy, en Ceuta, la hora más barata es de 15:00 a 16:00 (0,0736 €/kWh) y la más cara de 19:00 a 20:00. Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento. Ver el precio de la luz en Ceuta, hora a hora →

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Para recortar la factura, la referencia del día está clara: la hora más barata es 15:00 – 16:00 (con 0,0736 €/kWh) y la hora a evitar es 19:00 – 20:00 (con 0,3659 €/kWh).

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Horas clave para ahorrar con el precio de la luz

Este viernes, la mejor estrategia pasa por concentrar consumos intensivos en el tramo más favorable. Según la guía de Semáforo Selectra, la franja más económica es 14:00 – 17:00 (con 0,0885 €/kWh), mientras que el pico de coste llega justo después de las 19:00.

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Hora más barata: 15:00 – 16:00, 0,0736 €/kWh .

15:00 – 16:00, . Franja más económica: 14:00 – 17:00, 0,0885 €/kWh .

14:00 – 17:00, . Hora más cara: 19:00 – 20:00, 0,3659 €/kWh.

En la práctica, encajar tareas como lavadora o lavavajillas durante la tarde puede ayudar a evitar el sobrecoste del pico. Si puedes, también es mejor programar el uso de aparatos de alto consumo fuera de 19:00 a 20:00.

precio de la luz por horas: cómo se mueve la tarifa hoy

Para entender el comportamiento del precio de la luz a lo largo del día, conviene mirar el patrón general por tramos: arranca con costes contenidos en madrugada, sube con fuerza por la mañana y vuelve a mejorar al mediodía; después, el encarecimiento se concentra en la franja de la noche, con el máximo en 19:00 – 20:00. Esta lectura por momentos ayuda a decidir cuándo es más rentable usar energía en casa.

Madrugada

La madrugada mantiene valores relativamente bajos, con los tramos de 12:00 – 13:00 y 13:00 – 14:00 después mejorando hacia el mediodía, mientras que desde el inicio del día los precios se mueven en una banda moderada.

Mañana

Durante la mañana el precio tiende a subir: a medida que avanza el horario desde el amanecer, los tramos se encarecen, hasta situarse en niveles más altos antes de llegar a la franja de tarde.

Tarde

La tarde es el punto fuerte para el ahorro. Entre 14:00 y 17:00 se concentra la energía más barata de la jornada, con el mínimo en 15:00 – 16:00. Es el mejor momento para programar consumos domésticos que no requieren inmediatez.

Noche

El final del día es el más caro: la subida se acentúa de 18:00 a 20:00 y el pico máximo llega en 19:00 – 20:00. Después, el precio baja respecto al tramo más caro, aunque no regresa a los mínimos de la tarde.

00:00 – 01:00: 0.1969 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.1828 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1747 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.1706 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.1713 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1805 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.2317 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.2658 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.3115 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.2681 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.273 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.193 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.1534 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.1509 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.083 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0736 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.109 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.1734 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.3196 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.3659 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.354 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.328 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2285 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2092 €/kWh

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