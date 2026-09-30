Gasolina 95 promedia 1.694 €/L en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica (datos del jueves 1 de octubre de 2026) sobre 10 estaciones medidas. La Gasolina 98 registra una media de 1.720 €/L y el Gasóleo A alcanza 1.739 €/L (mínimo 1.724, máximo 1.749).

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La diferencia entre el mínimo y el máximo de Gasolina 95 hoy es de 0,020 €/L, lo que equivale a 1,00 € en un tanque de 50 litros; para Gasóleo A la variación máxima observada supone 0,025 €/L (≈ 1,25 € por 50 L).

Los precios aquí recogidos proceden del Ministerio y están disponibles en su geoportal de precios de carburantes para Ceuta.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Para la Gasolina 95, las opciones con precio más bajo en Ceuta se sitúan en 1.679 €/L y aparecen en dos estaciones de la marca ON365:

ON365 , Muelle Alfau (S/N), Ceuta: 1.679 €/L

, Muelle Alfau (S/N), Ceuta: ON365, Avenida Teniente Gral Muslera (S/N), Ceuta: 1.679 €/L

Por encima de ese mínimo, con 1.694 €/L, figuran estas estaciones:

CEPSA , Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo (S,N), Ceuta: 1.694 €/L

, Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo (S,N), Ceuta: CEPSA, Avenida González Tablas (S/N), Ceuta: 1.694 €/L

Y con 1.698 €/L aparece:

SHELL CATENA, Avenida Martínez Catena (6), Ceuta: 1.698 €/L

Gasolina 98

En Gasolina 98, el precio más bajo observado hoy es de 1.698 €/L, en:

SHELL MUELLE DATO, Avenida Muelle Dato (8), Ceuta: 1.698 €/L

Le siguen estaciones con 1.709 €/L, de nuevo en ON365:

ON365 , Muelle Alfau (S/N), Ceuta: 1.709 €/L

, Muelle Alfau (S/N), Ceuta: ON365, Avenida Teniente Gral Muslera (S/N), Ceuta: 1.709 €/L

Más caras, con 1.728 €/L, están:

SHELL CATENA , Avenida Martínez Catena (6), Ceuta: 1.728 €/L

, Avenida Martínez Catena (6), Ceuta: DISA VARADERO, Avenida Muelle Cañonero Dato (10), Ceuta: 1.728 €/L

Diésel

Para Diésel (Gasóleo A), el mínimo registrado hoy es 1.724 €/L en dos CEPSA de Ceuta:

CEPSA , Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo (S,N), Ceuta: 1.724 €/L

, Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo (S,N), Ceuta: CEPSA, Avenida González Tablas (S/N), Ceuta: 1.724 €/L

Con 1.729 €/L aparecen:

ON365 , Muelle Alfau (S/N), Ceuta: 1.729 €/L

, Muelle Alfau (S/N), Ceuta: ON365, Avenida Teniente Gral Muslera (S/N), Ceuta: 1.729 €/L

Y el precio más alto dentro de este grupo de referencia se observa en:

SHELL CATENA, Avenida Martínez Catena (6), Ceuta: 1.748 €/L

Las más caras

El informe también recoge las referencias más altas para hoy en Ceuta.

Gasolina 95

MOEVE , Avenida Juan de Borbon (27), Ceuta: 1.699 €/L

, Avenida Juan de Borbon (27), Ceuta: DISA PUERTO , Avenida Cañonero Dato (10), Ceuta: 1.698 €/L

, Avenida Cañonero Dato (10), Ceuta: SHELL MUELLE DATO, Avenida Muelle Dato (8), Ceuta: 1.698 €/L

Consejos

Compara por tipo de carburante. En Ceuta, las diferencias entre Gasolina 95, 98 y Gasóleo A varían según la estación.

En Ceuta, las diferencias entre Gasolina 95, 98 y Gasóleo A varían según la estación. Atiende al rango del día. Revisar el surtidor antes de repostar puede generar un ahorro, aunque las variaciones en Ceuta hoy son pequeñas.

Revisar el surtidor antes de repostar puede generar un ahorro, aunque las variaciones en Ceuta hoy son pequeñas. Ten en cuenta tu ruta. El precio más bajo puede implicar desplazamiento; valore el tiempo y el coste del trayecto.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos publicados para Ceuta, jueves 1 de octubre de 2026).

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