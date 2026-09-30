Gasolina 95 promedia 1.694 €/L en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica (datos del jueves 1 de octubre de 2026) sobre 10 estaciones medidas. La Gasolina 98 registra una media de 1.720 €/L y el Gasóleo A alcanza 1.739 €/L (mínimo 1.724, máximo 1.749).
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La diferencia entre el mínimo y el máximo de Gasolina 95 hoy es de 0,020 €/L, lo que equivale a 1,00 € en un tanque de 50 litros; para Gasóleo A la variación máxima observada supone 0,025 €/L (≈ 1,25 € por 50 L).
Los precios aquí recogidos proceden del Ministerio y están disponibles en su geoportal de precios de carburantes para Ceuta.
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Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
Para la Gasolina 95, las opciones con precio más bajo en Ceuta se sitúan en 1.679 €/L y aparecen en dos estaciones de la marca ON365:
- ON365, Muelle Alfau (S/N), Ceuta: 1.679 €/L
- ON365, Avenida Teniente Gral Muslera (S/N), Ceuta: 1.679 €/L
Por encima de ese mínimo, con 1.694 €/L, figuran estas estaciones:
- CEPSA, Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo (S,N), Ceuta: 1.694 €/L
- CEPSA, Avenida González Tablas (S/N), Ceuta: 1.694 €/L
Y con 1.698 €/L aparece:
- SHELL CATENA, Avenida Martínez Catena (6), Ceuta: 1.698 €/L
Gasolina 98
En Gasolina 98, el precio más bajo observado hoy es de 1.698 €/L, en:
- SHELL MUELLE DATO, Avenida Muelle Dato (8), Ceuta: 1.698 €/L
Le siguen estaciones con 1.709 €/L, de nuevo en ON365:
- ON365, Muelle Alfau (S/N), Ceuta: 1.709 €/L
- ON365, Avenida Teniente Gral Muslera (S/N), Ceuta: 1.709 €/L
Más caras, con 1.728 €/L, están:
- SHELL CATENA, Avenida Martínez Catena (6), Ceuta: 1.728 €/L
- DISA VARADERO, Avenida Muelle Cañonero Dato (10), Ceuta: 1.728 €/L
Diésel
Para Diésel (Gasóleo A), el mínimo registrado hoy es 1.724 €/L en dos CEPSA de Ceuta:
- CEPSA, Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo (S,N), Ceuta: 1.724 €/L
- CEPSA, Avenida González Tablas (S/N), Ceuta: 1.724 €/L
Con 1.729 €/L aparecen:
- ON365, Muelle Alfau (S/N), Ceuta: 1.729 €/L
- ON365, Avenida Teniente Gral Muslera (S/N), Ceuta: 1.729 €/L
Y el precio más alto dentro de este grupo de referencia se observa en:
- SHELL CATENA, Avenida Martínez Catena (6), Ceuta: 1.748 €/L
Las más caras
El informe también recoge las referencias más altas para hoy en Ceuta.
Gasolina 95
- MOEVE, Avenida Juan de Borbon (27), Ceuta: 1.699 €/L
- DISA PUERTO, Avenida Cañonero Dato (10), Ceuta: 1.698 €/L
- SHELL MUELLE DATO, Avenida Muelle Dato (8), Ceuta: 1.698 €/L
Consejos
- Compara por tipo de carburante. En Ceuta, las diferencias entre Gasolina 95, 98 y Gasóleo A varían según la estación.
- Atiende al rango del día. Revisar el surtidor antes de repostar puede generar un ahorro, aunque las variaciones en Ceuta hoy son pequeñas.
- Ten en cuenta tu ruta. El precio más bajo puede implicar desplazamiento; valore el tiempo y el coste del trayecto.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos publicados para Ceuta, jueves 1 de octubre de 2026).