El precio de la luz para el jueves, 1 de octubre de 2026 se sitúa, según Semáforo Selectra (fuente citada), con un precio medio de 0,2061 €/kWh. Para las familias de Ceuta, el día ofrece una ventana clara para reducir el consumo: aprovechar las horas más bajas y ajustar el uso de electrodomésticos pesados para no caer en el tramo más caro.

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En la jornada destaca la diferencia entre la franja de menor coste y el encarecimiento del final del día. En concreto, la franja más económica se concentra entre las 14:00 y las 17:00, mientras que el precio repunta con fuerza de 20:00 a 21:00, cuando se alcanza el máximo horario de la jornada.

Horas clave para ahorrar: la ventana barata y el aviso del pico

Si quieres ordenar el consumo en Ceuta, estos son los puntos más útiles del día:

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Hora más barata: 14:00 – 15:00 con 0,058 €/kWh .

con . Hora más cara: 20:00 – 21:00 con 0,3558 €/kWh .

con . Franja más económica: 14:00 – 17:00 con 0,0712 €/kWh (según la fuente).

La recomendación práctica es sencilla: planifica tareas como lavadora, lavavajillas u otras cargas programables para la tarde, y deja el uso intensivo fuera del tramo de la noche.

Evolución por tramos: cómo cambia el precio durante el día

Madrugada (00:00-07:00): arranca con precios alrededor de la media del día en los primeros tramos y muestra pequeñas oscilaciones. Conforme avanza la madrugada, el coste sube hacia la mañana (por ejemplo, a partir de 06:00 se aprecia un repunte).

Mañana (07:00-14:00): desde la mañana el precio tiende a subir hasta alcanzar máximos parciales antes de empezar a caer. El descenso se nota con fuerza a medida que se acerca la primera hora del mediodía, preparando el terreno para el periodo más rentable.

Tarde (14:00-18:00): es el tramo más favorable para el bolsillo. La hora más barata cae entre 14:00 y 15:00 y la franja 14:00-17:00 mantiene valores bajos. Hacia 18:00 el precio ya empieza a alejarse de esos niveles.

Noche (19:00-23:59): llega el aviso: el precio se incrementa y culmina en el tramo 20:00 – 21:00 (la hora más cara). Después, baja, pero sigue en niveles superiores a los de la tarde, por lo que conviene evitar los consumos grandes durante ese pico.

Precio de la luz por horas (01/10/2026)

00:00 – 01:00: 0.2059 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.2109 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.202 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.204 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.1992 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1956 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.2132 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.2428 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.269 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.2406 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.2278 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.1642 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.1351 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.1284 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.058 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0685 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0871 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.1167 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.265 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.3372 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.3558 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.3327 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2474 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2404 €/kWh

(Datos horarios facilitados según Precio de la luz para hoy 01/10/2026 | Semáforo Selectra.)

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