La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha comunicado la combinación ganadora correspondiente al sorteo de Bonoloto celebrado el viernes 17 de julio de 2026. Los datos oficiales del sorteo han sido facilitados por SELAE y se reproducen a continuación para conocimiento público y efectos de verificación administrativa.

La presente información corresponde a la nueva edición del sorteo indicada para la fecha señalada. Las autoridades competentes y los establecimientos autorizados procederán, en su caso, a las comprobaciones y pagos de conformidad con la normativa vigente.

Combinación ganadora: 19, 27, 29, 32, 40, 47

Complementario: 23

Reintegro: 8

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se establece la relación de categorías empleada para determinar los premios en el sorteo Bonoloto. La asignación de categorías se efectúa en función del número de aciertos y de la concurrencia del número complementario y reintegro.

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más el número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se juega mediante la selección de 6 números comprendidos entre el 1 y el 49. Se informa que, conforme a la operativa vigente comunicada por SELAE, los sorteos de Bonoloto se celebran de lunes a viernes. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por juego. Las modalidades de apuesta y las multiplicidades permitidas están reguladas por la normativa aplicable y son gestionadas por los puntos de venta autorizados y por los canales oficiales de SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se indica que los premios podrán cobrarse en los puntos de venta autorizados hasta el límite establecido para pagos inmediatos; los importes superiores deben ser gestionados en entidades colaboradoras o en las oficinas habilitadas por SELAE. Se recuerda que el plazo de caducidad para el cobro de los premios es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Asimismo, se aplicarán las retenciones y obligaciones fiscales conforme a la normativa vigente; se tomará como referencia el umbral exento establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se indica que la organización de este sorteo corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Además, otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos propios bajo sus respectivos marcos legales. La Bonoloto se celebra con la periodicidad señalada en la mecánica de juego y conforme a las bases reguladoras publicadas por SELAE.

Verificación oficial

La comprobación y la publicación de los resultados oficiales se realizarán por los canales habilitados por la entidad organizadora. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)