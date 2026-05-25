El precio de la luz para el martes 26 de mayo de 2026 marca un promedio de 0,1392 €/kWh. La jornada deja un patrón claro: hay tramos que invitan a programar el consumo y, en cambio, la noche concentra el coste más alto.

Según los datos de precios por franja, la hora más barata es de 14 a 15 h con 0,0579 €/kWh, mientras que el pico máximo llega de 21 a 22 h con 0,3016 €/kWh. Con estas referencias, ajustar tareas como lavadora, lavavajillas u horno ayuda a reducir el impacto del tramo caro.

Horas clave para ahorrar: barata a mediodía y ojo con la noche

Este martes 26 de mayo, el consejo práctico es sencillo: aprovecha la franja más económica y coloca el consumo en las horas de menor precio. En concreto, de 14 a 15 h se registra la hora más barata del día (0,0579 €/kWh).

Hora más barata: 14:00 – 15:00 → 0,0579 €/kWh

14:00 – 15:00 → Hora más cara (evitar): 21:00 – 22:00 → 0,3016 €/kWh

21:00 – 22:00 → Franja más económica: (según el registro) 14-15 h → 0,06 €/kWh

Evolución por tramos: madrugada con precios moderados, mañana con alternancia y tarde más rentable

En madrugada (de 00 a 06 h) el precio se mueve en niveles relativamente bajos, con ligeras oscilaciones: arranca en torno a 0,1266 €/kWh y toca mínimos cercanos en torno a 0,1188 €/kWh antes de comenzar la subida.

La mañana presenta un comportamiento desigual: desde las primeras horas sube hacia valores próximos a 0,1436 €/kWh y 0,1499 €/kWh, pero más tarde aparece una bajada clara en el entorno de las 09 a 10 h (0,0782 €/kWh), antes de volver a precios más intermedios.

La tarde es el tramo más favorable para el consumo. Tras precios alrededor de 0,1263–0,1269 €/kWh entre 10 y 14 h, se abre un hueco muy interesante: 14 a 18 h se mantiene en niveles bajos (por ejemplo, 0,0579 €/kWh entre 14 y 15 h y alrededor de 0,0589 €/kWh en 15-16 h y 16-17 h), lo que encaja especialmente bien con programaciones de lavadora o lavavajillas.

En la noche la tendencia cambia. Desde la tarde se encadenan subidas progresivas hasta entrar en el tramo caro: 20 a 21 h ya sube con fuerza (0,2688 €/kWh) y el máximo llega en 21 a 22 h (0,3016 €/kWh). Después, el precio cede algo (por ejemplo, 22 a 23 h con 0,2376 €/kWh), pero sigue por encima de las mejores horas.

Precio de la luz por horas (martes 26/05/2026)

00:00 – 01:00: 0.1266 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.1203 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1188 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.1178 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.1181 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1196 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.1436 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.1499 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.1394 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.0782 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.1269 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.1267 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.1268 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.1263 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.0579 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0589 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0589 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.0603 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.1446 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.1973 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.2688 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.3016 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2376 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2149 €/kWh