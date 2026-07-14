El IBEX 35 cerró este martes, 14 de julio de 2026 en 19.356,60 puntos, sumando 20,90 puntos y un +0,11% que confirma una tendencia al alza. La jornada arrancó con una subida relativa desde la apertura, pero el mercado se movió en un rango relativamente amplio antes de consolidar el cierre.

Según los datos publicados por Yahoo Finance, el selectivo comenzó en 19.183,70 puntos y tocó un máximo intradía de 19.388,70, mientras que el mínimo se situó en 19.081,20. Con todo, el cierre quedó cerca de la zona alta del día, en contraste con la volatilidad que se observó en la parte inicial de la sesión.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión se leyó como un pulso entre el intento de continuidad alcista y la cautela típica del tramo medio de julio. Aunque el índice marcó un máximo en 19.388,70, el mercado no logró una expansión sostenida más allá de ese nivel. Aun así, el cierre por encima del nivel de referencia del día anterior —19335,70 puntos— evidenció que el sentimiento comprador retuvo el control al final.

En términos de lectura técnica y de comportamiento del mercado, el rebote desde mínimos (con el suelo intradía en 19.081,20) ayudó a explicar por qué, pese a la fase más débil de la sesión, el IBEX cerró con variación positiva. El salto desde la apertura —19.183,70— hasta el cierre refleja una corrección relativamente ordenada y una recuperación del tono comprador.

Cierre: 19.356,60 puntos

19.356,60 puntos Variación: +20,90 puntos ( +0,11% )

+20,90 puntos ( ) Apertura: 19.183,70 puntos

19.183,70 puntos Máximo intradía: 19.388,70 puntos

19.388,70 puntos Mínimo intradía: 19.081,20 puntos

Con este desenlace, el selectivo mantiene una inercia que, sin ser eufórica, se alinea con el mensaje de fondo: los inversores siguen dispuestos a comprar en caídas moderadas, al menos durante estas jornadas.

Cita: “Datos de mercado según Yahoo Finance para el martes 14 de julio de 2026.”

Evolución de la semana

La foto semanal muestra un comportamiento de ajustes y recuperación gradual. Tras una sesión que comenzó con movimientos bruscos, el IBEX alternó días de consolidación con otros de avance, sin perder el marco general de estabilidad en torno a la zona de los 19.300 puntos.

Mié. 08/07/2026: cierre 19.104,30 (apertura 19.541,00; máx 19.541,00; mín 19.038,90)

cierre 19.104,30 (apertura 19.541,00; máx 19.541,00; mín 19.038,90) Jue. 09/07/2026: cierre 19.322,80 (apertura 19.269,50; máx 19.349,00; mín 19.237,40)

cierre 19.322,80 (apertura 19.269,50; máx 19.349,00; mín 19.237,40) Vie. 10/07/2026: cierre 19.384,70 (apertura 19.333,70; máx 19.443,90; mín 19.318,00)

cierre 19.384,70 (apertura 19.333,70; máx 19.443,90; mín 19.318,00) Lun. 13/07/2026: cierre 19.335,70 (apertura 19.305,00; máx 19.440,60; mín 19.284,00)

cierre 19.335,70 (apertura 19.305,00; máx 19.440,60; mín 19.284,00) Mar. 14/07/2026: cierre 19.356,60 (apertura 19.183,70; máx 19.388,70; mín 19.081,20)

Comparando los cinco cierres, el índice arranca la racha con un nivel más bajo (19.104,30) y termina el tramo con el cierre más alto de la lista (19.356,60), aunque sin romper con claridad la resistencia intradía observada en varios días. En ese sentido, el martes confirma el patrón de la semana: impulsos alcistas contenidos que se apoyan en compras cuando el mercado pierde tracción.

La lectura editorial es clara: la tendencia general es favorable, pero el mercado aún necesita credibilidad para extender la subida con mayor convicción. El cierre, al quedar muy cerca del máximo intradía, ayuda a sostener esa narrativa.

Euríbor y mercados

En paralelo a la evolución bursátil, el Euríbor —como referencia clave para el mercado hipotecario en España— suele marcar el tono de la percepción sobre el coste del dinero. En un entorno donde los inversores continúan vigilando la senda de tipos y la evolución de la inflación, el contexto general del Euríbor se mantiene como un indicador de apoyo y, a la vez, de presión sobre expectativas de financiación.

Sin entrar en cifras concretas de este momento, el mensaje habitual para los mercados es que cualquier cambio en expectativas sobre tipos repercute en el apetito por activos de riesgo y en el descuento de flujos futuros. Por eso, cuando el mercado acciona con cautela, el Euríbor actúa como termómetro financiero doméstico, especialmente para la economía real y el consumo vinculado a la vivienda.

Este martes, con el IBEX avanzando y manteniendo una lectura positiva, la jornada encaja con una dinámica donde los inversores no abandonan la renta variable, al menos en el tramo final del día. La combinación de recuperación desde mínimos y cierre ligeramente al alza sugiere que, por ahora, el mercado sigue buscando continuidad, aunque sin renunciar a la prudencia.

Cierre: El IBEX 35 terminó la sesión del martes 14 de julio de 2026 en 19.356,60 puntos (+0,11%), con tendencia al alza tras una sesión de recorrido amplio. Fuente: Yahoo Finance.