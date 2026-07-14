CEUTA — El grupo parlamentario VOX Ceuta ha cargado con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras las declaraciones del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, quien garantizó recientemente un refuerzo de la seguridad perimetral a raíz del último pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente. Para la formación conservadora, resulta «insultante» que las mismas autoridades a las que consideran responsables del problema pretendan ahora presentarse como la solución.

El presidente de VOX Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha manifestado que la actual presión migratoria que soporta la ciudad autónoma no es coyuntural, sino consecuencia directa de «decisiones políticas equivocadas». Redondo ha criticado que el Gobierno central lleve años fomentando un «efecto llamada» a través de una política migratoria que califica de irresponsable, una legislación obsoleta y mensajes de permisividad frente al tránsito irregular.

Abandono de los cuerpos policiales y fallos en el equipamiento

La formación ha vuelto a denunciar la falta de respaldo que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas en una de las fronteras más sensibles de la Unión Europea. Según sostiene VOX, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil carecen de los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su labor con plenas garantías de seguridad.

Como ejemplo de esta precariedad, Redondo ha hecho referencia a la última lancha de servicio adjudicada a la zona, la cual quedó completamente inoperativa por deficiencias técnicas apenas 72 horas después de su presentación oficial. «Nuestros agentes llevan demasiado tiempo denunciando la falta de recursos (…). Mientras tanto, el Gobierno continúa instalado en la propaganda y las fotografías», ha criticado el líder de la formación.

EXIGENCIA DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN REALES

Para VOX Ceuta, el anuncio de hipotéticos refuerzos tras verse comprometidos por las resoluciones de la justicia supone un ejercicio de «cinismo» y un desprecio a los ciudadanos ceutíes.

La formación insiste en que la solución al problema fronterizo requiere de medidas estructurales urgentes: