El martes 14 de julio de 2026 el precio de la luz llega en rojo en el semáforo de consumo (ROJO 🔴). Según los datos publicados, el precio medio del día se sitúa en 0,1816 €/kWh, con una jornada en la que conviene afinar el consumo para no caer en las franjas más caras.

La lectura del día es clara: hay un tramo más favorable en el que sí merece la pena concentrar tareas de alto consumo, mientras que en la franja nocturna marcada como hora a evitar conviene reducir al máximo el gasto eléctrico doméstico.

Horas clave para ahorrar (y evitar el pico)

Para planificar el gasto, el calendario de hoy señala:

Hora más barata: 15-16 h.

15-16 h. Hora a evitar: 21-22 h.

21-22 h. Franja más económica: no disponible en el desglose horario proporcionado.

¿Qué significa para tu casa? Si puedes, programa lavadora, lavavajillas u otras tareas programables durante la hora más barata. En cambio, intenta no acumular consumos importantes en 21-22 h, cuando el precio advierte de mayor coste.

Así se comporta el precio por tramos del día

Con el semáforo en ROJO 🔴, el día no invita a “dejar que pase”: lo importante es ajustar el momento. En madrugada y mañana, el objetivo es mantener el consumo habitual sin elevar cargas que puedan trasladarse. La tarde es el tramo en el que el calendario apunta a la hora más barata (15-16 h), ideal para concentrar tareas programadas.

La noche es el punto delicado: el periodo 21-22 h figura como hora a evitar. En la práctica, es el momento en el que conviene espaciar usos como hornos, cargas completas de electrodomésticos o cualquier consumo que no sea estrictamente necesario, para no pagar el pico de la jornada.

Precio de la luz por horas (14/07/2026)

En esta publicación, la lista completa de horas no incluye los valores horarios detallados (el desglose por hora figura vacío en los datos proporcionados). Aun así, aquí tienes el formato de 24 franjas para que puedas completar el seguimiento cuando dispongas del detalle: