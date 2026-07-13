Si hoy vas a repostar en Ceuta, estos datos te pueden ahorrar unos euros. El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado el análisis de 10 estaciones y deja una foto clara: la Gasolina 95 es la que ofrece más diferencias entre marcas y ubicaciones.

En el conjunto de la ciudad, el precio medio de la Gasolina 95 se sitúa en 1,438 €/L (con un rango entre 1,379 y 1,459). La Gasolina 98 promedia 1,483 €/L, mientras que el Diésel A marca una media de 1,458 €/L (mín 1,398 y máx 1,478). Con estas cifras, merece la pena comparar antes de repostar, sobre todo si haces trayectos frecuentes.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Estas son las opciones con mejor precio para la Gasolina 95 según el muestreo del día:

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,379 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,379 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,439 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,439 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,458 €/L

En términos prácticos, pasar de la opción más cara del listado (1,459 €/L en la comparación publicada) a la más barata (1,379 €/L) puede suponer una diferencia relevante si repostarás una cantidad grande. La clave está en elegir estación, no solo surtidor.

Gasolina 98

Para la Gasolina 98, el abanico disponible hoy deja estas cinco referencias más económicas:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,469 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,469 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,488 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,488 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,488 €/L

Si usas 98 de forma habitual, conviene fijarse en las estaciones que hoy marcan 1,469 €/L, que son las que recortan el coste frente al resto del listado.

Diésel

En Diésel A (Diésel), las tarifas más bajas del día son:

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,398 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,398 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,459 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,459 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,478 €/L

La diferencia entre la opción mínima (1,398 €/L) y la más alta dentro del conjunto publicado es clara. Si repostarás pronto, mirar el precio por litro puede ser la forma más directa de ajustar el presupuesto.

Las más caras

Para completar la comparativa, estas son algunas de las referencias más caras en el muestreo del martes 14 de julio de 2026 (según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica):

Gasolina 95 : MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta) a 1,459 €/L

: MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta) a Gasolina 95 : DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) a 1,458 €/L

: DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) a Gasolina 95: SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta) a 1,458 €/L

La enseñanza es simple: cuando la variación por litro existe, elegir estación puede pesar más que ceñirte a un hábito sin revisar precios.

Consejos

Comprueba el precio por litro antes de llegar al surtidor: pequeñas diferencias se notan si repostas mucho.

antes de llegar al surtidor: pequeñas diferencias se notan si repostas mucho. Prioriza el combustible que usas a diario : en Gasolina 95, hoy hay opciones muy competitivas (desde 1,379 €/L).

: en Gasolina 95, hoy hay opciones muy competitivas (desde 1,379 €/L). Planifica si puedes : si estás cerca de una estación de las más baratas, ajusta el repostaje para aprovechar el día.

: si estás cerca de una estación de las más baratas, ajusta el repostaje para aprovechar el día. No te quedes solo con la media: mira el rango (por ejemplo, en 95 va de 1,379 a 1,459 €/L) para decidir con más criterio.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.