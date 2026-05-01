El sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 1 de mayo de 2026, se celebra a partir de las 21:30 horas, según la programación habitual de Loterías y Apuestas del Estado. Tras el sorteo, los jugadores podrán comprobar la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro.

La combinación ganadora de la Bonoloto de hoy, viernes 1 de mayo de 2026, es: XX, XX, XX, XX, XX y XX. El número complementario es el XX y el reintegro es el X.

La Bonoloto es uno de los juegos más habituales de Loterías y Apuestas del Estado por su frecuencia de celebración. Para obtener premio, los participantes deben acertar parte o la totalidad de la combinación ganadora.

Las principales categorías de premio dependen del número de aciertos. El reintegro permite recuperar el importe de la apuesta cuando coincide con el número asignado al boleto.

Los resultados oficiales se publican una vez celebrado el sorteo. Los jugadores pueden comprobar sus apuestas en la web de Loterías y Apuestas del Estado, en administraciones autorizadas o en los canales oficiales de SELAE.

Como siempre, se recomienda conservar el resguardo y revisar todos los apartados del resultado antes de descartar un boleto, ya que existen varias categorías de premio.