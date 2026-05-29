El precio de la luz para el sábado 30 de mayo de 2026 se mueve en verde: el precio medio del día es de 0,0962 €/kWh. La jornada deja una ventana muy favorable para desplazar consumos, especialmente si puedes aprovechar las horas del tramo central del día.

Según la información de hoy, la hora más barata es de 13:00 a 14:00 con 0,0168 €/kWh, mientras que el pico de la jornada llega de 22:00 a 23:00 con 0,1718 €/kWh. En general, el día invita a planificar el gasto doméstico para sumar en el valle y evitar la franja cara de la noche.

Horas clave para ahorrar: mira al mediodía y ojo con la noche

Si buscas pagar menos, centra tus tareas de mayor consumo en el tramo más competitivo del día. La hora más barata es 13-14 h (0,0168 €/kWh) y la franja más económica se sitúa alrededor de 0,02 €/kWh. En el lado contrario, 22-23 h es la hora más cara (0,1718 €/kWh), un momento en el que conviene reducir consumos intensivos.

Práctico para el hogar: programa lavadora y lavavajillas en las horas de menor precio (por ejemplo, cerca del mediodía). Si usas horno u otros equipos de ciclo largo, intenta alinearlos con la parte más barata del día para que el coste por kWh te juegue a favor.

Evolución del precio por tramos: de la calma de la mañana a la subida nocturna

Madrugada: tras la medianoche, el precio parte en valores relativamente altos y va bajando de forma gradual, con niveles que se mantienen en la franja de precios más moderados antes de entrar en la mañana.

Mañana: el cambio llega con fuerza. Entre 10:00 y 12:00 aparecen niveles muy bajos, y a partir de 12:00 la tendencia se acelera hacia el mínimo del día. Es un tramo especialmente recomendable para acumular consumo.

Tarde: es donde se concentra el ahorro: 13:00-14:00 marca el mínimo del día (0,0168 €/kWh). Después, el precio se mantiene bajo pero empieza a repuntar, así que conviene que las tareas más intensivas no se retrasen.

Noche: desde 19:00 el coste empieza a subir y se encadena la escalada hasta el pico de 22:00 a 23:00 (0,1718 €/kWh). A partir de ahí, el precio baja ligeramente al cerrar la jornada.

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Precio de la luz por horas (sábado 30/05/2026)