La combinación ganadora, la serie y los reintegros determinan el reparto de los premios de la jornada, que ofrece 6.000.000 de euros a las cinco cifras y la serie para un único acertante

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este viernes, 29 de mayo, una nueva edición de su tradicional sorteo del Cuponazo, uno de los juegos de azar más populares y esperados de la lotería en España, diseñado para cerrar la semana con una dosis de ilusión. Los participantes que disponen de boletos validados para esta fecha pueden proceder a la comprobación oficial de sus números para verificar si sus combinaciones corresponden con las extracciones de la noche. El escrutinio de este viernes establece de manera definitiva las cifras agraciadas y el reparto de los fondos económicos entre los portadores de los cupones.

La combinación ganadora, el número de serie y los reintegros oficiales asignados en el sorteo de hoy han quedado configurados de la siguiente manera tras el desarrollo del acto reglamentario:

Número premiado del Cuponazo: 37118

Serie: 101

Reintegros: 3 y 8

Estructura de los premios del Cuponazo y plazos oficiales de cobro

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes, 29 de mayo, destaca por ofrecer la oportunidad de ganar un gran premio mayor de 6.000.000 de euros a un único premio que logre acertar las cinco cifras junto con la serie. Además, esta rifa es famosa por repartir una enorme cantidad de premios menores entre las diferentes apuestas comerciales, ya que también se premian las capas principales de otros 134 cupones con una cuantía de 40.000 euros cada uno para aquellos resguardos que tengan las cinco cifras pero no la serie ganadora. Cabe recordar que en un mismo cupón no son acumulables dos o más premios dentro del mismo escrutinio.

Para comprobar si la fortuna ha estado del lado de los participantes, los usuarios pueden consultar los resultados oficiales a través de la web o la aplicación de Loterías y Apuestas del Estado, así como en cualquier administración autorizada. En caso de haber resultado premiado, el reglamento estipula que se dispone de un plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al sorteo para reclamar el premio correspondiente. En el ámbito fiscal, las retenciones vigentes determinan que el premio estará exento de impuestos si la cuantía es igual o inferior a 40.000 euros.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y canales de compra de la ONCE

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El funcionamiento regulado del Cuponazo de la ONCE detalla una serie de pasos fijos para que los clientes puedan configurar sus apuestas:

1. Elige tu número y serie: Cada cupón se compone de dos elementos fundamentales que definen la apuesta. El número consiste en una combinación de 5 cifras que abarca desde el 00000 al 99.999. Por su parte, la serie se define como un número de 3 cifras comprendido entre el 1 y el 135, el cual determina quién se lleva el premio mayor de la jornada.

2. Estructura de costes: El coste del cupón estándar está fijado en un precio básico de 3 euros. De forma complementaria, la organización dispone de la modalidad del Cuponazo XXL por un coste de 5 euros, una opción que ofrece premios más altos en su escala, como 15 millones de euros en lugar de los 6 millones de euros tradicionales.

3. Gana «por los dos lados»: Una de las características más interesantes de la normativa de este sorteo es que el Cuponazo premia tanto las primeras como las últimas cifras de la extracción. Esto significa que el apostante dispone de muchas formas de ganar, ya sea obteniendo el premio mayor (6.000.000 de euros al acertar las 5 cifras y la serie), mediante los premios por cifras (cuando se aciertan las 4, 3, 2 o incluso solo la primera o última cifra, que constituye el reintegro), o a través de los premios adicionales de 40.000 euros.

Los ciudadanos interesados en adquirir un cupón oficial para participar en los sorteos semanales de la institución disponen de vías comerciales autorizadas para realizar la compra, pudiendo recurrir a los vendedores oficiales, que son los agentes de la ONCE que se encuentran en las calles o en sus quioscos habituales, o acudir a los puntos de venta autorizados, entre los que se incluyen estancos, gasolineras o administraciones colaboradoras.