Ceuta arranca este sábado 30 de mayo de 2026 con pequeñas diferencias entre estaciones, aunque el mapa de precios vuelve a dejar un patrón claro: en gasolina 95 y 98 varias enseñas concentran las ofertas, mientras que el diésel presenta rangos similares. Para planificar la compra, reunimos las cifras del Ministerio para la Transición Ecológica (10 estaciones analizadas) y destacamos los puntos más baratos y más caros de la jornada.

Según el muestreo oficial, el promedio de gasolina 95 en Ceuta se sitúa en 1.486 €/L (mínimo 1.469 €, máximo 1.499 €). En gasolina 98, el promedio es de 1.513 €/L. En diésel (Gasóleo A), el promedio alcanza los 1.596 €/L (mínimo 1.579 €, máximo 1.608 €).

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.469 € /L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): /L ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.469 € /L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): /L SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.488 € /L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): /L DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.488 € /L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): /L SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.488 €/L

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.499 € /L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): /L ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.499 € /L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): /L SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.518 € /L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): /L DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.518 € /L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): /L SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.518 €/L

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.579 € /L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): /L ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.579 € /L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): /L SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.598 € /L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): /L DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.598 € /L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): /L SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.598 €/L

Las más caras

Si hoy prefieres evitar el pico alto del precio, conviene mirar la parte alta del rango, especialmente en gasolina 95. En el listado de estaciones más caras para 95 aparecen estos puntos, con valores que alcanzan el tope del muestreo:

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CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.499 € /L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): /L CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.499 € /L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): /L MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.489 €/L

Consejos

Compara por tipo de carburante : el “precio medio” cambia entre 95, 98 y diésel, y las ofertas no se repiten siempre.

: el “precio medio” cambia entre 95, 98 y diésel, y las ofertas no se repiten siempre. Atiende a la diferencia por litro : en 95, la horquilla llega a 30 céntimos (de 1.469 a 1.499). En un depósito, ese margen se nota.

: en 95, la horquilla llega a (de 1.469 a 1.499). En un depósito, ese margen se nota. Planifica la ruta : si la estación más barata te queda fuera del trayecto, valora el coste total (tiempo y desvío) frente al ahorro por litro.

: si la estación más barata te queda fuera del trayecto, valora el coste total (tiempo y desvío) frente al ahorro por litro. Verifica antes de repostar: los precios pueden variar a lo largo del día; estos datos corresponden al análisis del sábado 30/05/2026.

Fuente: datos del Ministerio para la Transición Ecológica.