El precio de la luz para hoy, sábado 6 de junio de 2026, llega con semáforo VERDE: el precio medio se sitúa en 0,0901 €/kWh. En una jornada así, el ahorro no está en complicarse, sino en concentrar los consumos en las horas de menor coste.

Según los datos disponibles, la franja más económica es la que se mantiene alrededor de 0,03 €/kWh, mientras que el pico máximo de la jornada llega en plena noche: 00-01 h con 0,1594 €/kWh. Es el momento para evitar programas largos y posponer tareas intensivas.

Horas clave para ahorrar: lo barato en la mañana y el aviso en la noche

Si tienes margen para programar electrodomésticos, hoy es un buen día para aprovechar la ventana de menor precio. La hora más barata es 11-12 h, con 0,024 €/kWh. También destaca la franja más económica (con precios cercanos a 0,03 €/kWh), ideal para mover cargas como la lavadora o el lavavajillas cuando puedas.

En el lado contrario, el ojo con estas horas es claro: 00-01 h es la hora más cara del día (0,1594 €/kWh). Si sueles usar el consumo nocturno, intenta desplazarlo fuera de esa franja para que la factura no se resienta.

Evolución por tramos del día: cómo se mueve el precio

Madrugada (00-08 h): el día arranca con el tramo más caro en 00-01 h y, a partir de ahí, los precios bajan progresivamente. Aun así, todavía conviene no “gastar” en exceso en las primeras horas.

Mañana (08-14 h): es la parte más favorable: tras un arranque más alto, el coste cae con fuerza hacia valores bajos y mantiene un tramo especialmente competitivo en las horas cercanas al mediodía, culminando en 11-12 h como la franja más barata.

Tarde (14-19 h): la electricidad se mantiene en niveles relativamente bajos, con precios que se sostienen en torno a franjas económicas. Es una buena etapa para seguir con consumos programables, como lavavajillas u horno si lo tienes planificado.

Noche (19-24 h): el precio vuelve a subir después de la tarde. Hay una subida clara rumbo a la madrugada, y por eso hoy destaca especialmente el tramo 00-01 h como el menos recomendable.

Precio de la luz por horas (sábado 6/06/2026)