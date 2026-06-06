Este sábado, 6 de junio de 2026, España presenta un tiempo bastante contrastado por zonas. Según los datos municipales publicados por AEMET, las temperaturas se mueven entre condiciones más estables en gran parte del interior y el levante y una mayor inestabilidad en el norte y el entorno mediterráneo, donde aumenta la probabilidad de lluvia. A continuación, repasamos el pronóstico por áreas, con las cifras recogidas en capitales.

Norte peninsular

En el norte, el ambiente se mantiene fresco y nuboso. En Bilbao, se esperan 20°C de máxima y 11°C de mínima, con “Muy nuboso con lluvia escasa” y un viento del NO 10 km/h, además de una probabilidad de lluvia del 100%.

En la misma línea, en Coruña, A (otras), la máxima alcanzará 20°C y la mínima 15°C, con “Muy nuboso con lluvia escasa” y viento del NO 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 70%, lo que apunta a una jornada marcada por nubes y episodios débiles.

Centro peninsular

El centro peninsular se caracteriza por temperaturas elevadas y cielos mayormente tranquilos. En Madrid, la máxima prevista es de 31°C y la mínima de 18°C. El cielo aparece como “Poco nuboso”, con viento del SE 5 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

En Zaragoza, la jornada arranca fresca y se calienta después: 32°C de máxima y 16°C de mínima. Se anuncian “Nubes altas” y viento del O 5 km/h, con 0% de probabilidad de lluvia, por lo que el riesgo de precipitaciones queda descartado según estos datos.

Sur peninsular

Al sur, predomina la estabilidad atmosférica y el termómetro sube con fuerza. En Ceuta, se esperan 24°C de máxima y 17°C de mínima. El cielo se describe como “Nubes altas”, con viento del E 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

En Sevilla, la máxima prevista alcanza 34°C, con una mínima de 19°C. El pronóstico indica “Poco nuboso”, viento con C 0 km/h (calma) y 0% de probabilidad de lluvia, lo que configura una mañana y tarde especialmente benignas en cuanto a precipitaciones.

Mediterráneo

En el área mediterránea, la nubosidad puede ser más persistente y aumenta la posibilidad de lluvia, al menos en algunos puntos. En Barcelona, la previsión marca 26°C de máxima y 17°C de mínima, con “Nuboso” y viento del SO 15 km/h. La probabilidad de lluvia indicada es del 40%, por lo que conviene mantener una vigilancia especial si se desarrollan nubes más densas.

En València (otras), el cielo viene con “Nubes altas”. La máxima será de 26°C y la mínima de 19°C, con viento del SE 15 km/h y 0% de probabilidad de lluvia. En conjunto, es una jornada en la que la nubosidad puede dominar, pero sin señales claras de precipitación en esta capital según el registro municipal.

Islas Baleares

En las islas Baleares, el tiempo se mantiene relativamente estable, aunque con viento. En Palma, la máxima se sitúa en 27°C y la mínima en 14°C. Se espera “Poco nuboso” y viento del S 20 km/h, con 0% de probabilidad de lluvia.

Así, el sábado se perfila como una jornada apta para actividades al aire libre, teniendo en cuenta principalmente el componente ventoso señalado por AEMET, más que por la posibilidad de precipitaciones.

Islas Canarias

En Canarias, las condiciones meteorológicas aparecen condicionadas por la nubosidad y el viento en algunas zonas. En Las Palmas de Gran Canaria (otras), se esperan 23°C de máxima y 19°C de mínima, con “Nuboso” y viento del N 35 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, lo que sugiere que, pese a las nubes, no se esperan precipitaciones.

Con estos datos, el factor a considerar en el archipiélago es el viento, especialmente por su intensidad en la capital de referencia, mientras que la lluvia queda fuera del escenario previsto.

Recomendaciones

Si te desplazas por el norte peninsular , toma precauciones: en Bilbao la probabilidad de lluvia es del 100% .

, toma precauciones: en la probabilidad de lluvia es del . En el litoral mediterráneo , mantén un plan flexible en Barcelona por el 40% de probabilidad de lluvia.

, mantén un plan flexible en por el de probabilidad de lluvia. En el resto de zonas, el riesgo de precipitaciones es bajo o nulo según AEMET, pero en el centro y sur pueden registrarse temperaturas altas.

En resumen, el sábado 6 de junio de 2026 combina calor y estabilidad en gran parte del país, con nubes y mayor probabilidad de lluvia concentradas en el norte y con algún margen en el Mediterráneo. Estos valores proceden de los registros municipales públicos de AEMET para capitales y ayudan a entender el reparto del tiempo por zonas.