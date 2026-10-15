Las farmacias de guardia en Ceuta para el viernes, 16 de octubre de 2026 se organizan en turnos por zonas. El calendario de guardias lo publica la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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Si necesitas atención farmacéutica fuera del horario habitual, consulta a continuación qué establecimientos prestan servicio en Zona Centro, Campo Exterior y turno noche.

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Zona Centro

DIAZ SEGURA, C/VELARDE 12, 956 51 16 23

Campo Exterior

PUYA C.B., C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), 956 50 04 20

Turno noche

PUYA C.B., C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), 956 50 04 20

Para agilizar la atención, acude con tu receta médica y documentación necesaria, especialmente si vas por la noche.

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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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