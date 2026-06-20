Ceuta arranca este domingo 21 de junio de 2026 con una horquilla de precios clara entre las estaciones analizadas. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el promedio de gasolina 95 se sitúa en 1,426 €/l (con mínimas de 1,399 €/l y máximas de 1,449 €/l), mientras que la gasolina 98 promedia 1,450 €/l. En diésel, el promedio es 1,512 €/l (mín 1,479 €/l, máx 1,538 €/l).

Si hoy te apetece ahorrar unos euros en el repostaje, aquí tienes los puntos con mejor precio y los más caros, ordenados por combustible. La recomendación es sencilla: revisa la estación antes de entrar, sobre todo si tu vehículo depende de un octanaje concreto o del gasóleo A.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Para la gasolina 95, el ahorro está especialmente concentrado en dos ubicaciones de ON365. El precio mínimo de la jornada es de 1,399 €/l.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,399 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,399 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,419 €/l

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,428 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,428 €/l

Gasolina 98

En gasolina 98, ON365 vuelve a liderar el ranking con 1,429 €/l. El resto de ofertas se mueve por encima, con MOEVE y SHELL en la parte media.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,429 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,429 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,449 €/l

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,458 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,458 €/l

Diésel

En el diésel (gasóleo A), el precio más bajo también cae en ON365, con un mínimo de 1,479 €/l. MOEVE aparece con un escalón intermedio y SHELL se sitúa más arriba.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,479 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,479 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,499 €/l

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,518 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,518 €/l

Las más caras

Si vas con prisa, ojo con el precio final. En gasolina 95, las estaciones más caras registradas hoy marcan 1,449 €/l en CEPSA y el máximo aparece en DISA Puerto con 1,428 €/l dentro del listado de “más caras” mostrado.

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,449 €/l

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,449 €/l

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,428 €/l

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.

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