Jueves, 6 de agosto de 2026. Según los XML municipales públicos de AEMET, Ceuta llegará a 33°C de máxima y 24°C de mínima; a nivel nacional predominan el calor en el centro y sur y lluvias en el norte y el litoral mediterráneo.

Detalle por zonas y capitales (máxima, mínima, estado del cielo, viento y probabilidad de lluvia):

Norte peninsular

En el norte la jornada estará marcada por nubosidad y precipitación débil o puntual. Bilbao registrará 26°C de máxima y 18°C de mínima, con muy nuboso con lluvia escasa y viento del NE 15 km/h; la probabilidad de lluvia es del 100%. En Coruña (A) se espera más estabilidad: 27°C de máxima y 19°C de mínima, despejado, viento del NO 15 km/h y 0% de probabilidad de lluvia. La costa del Cantábrico mostrará variabilidad entre tramos próximos.

Centro peninsular

El calor será notable por la tarde. Madrid alcanzará 37°C de máxima y bajará hasta 23°C por la noche; se espera despejado, con viento del C 0 km/h y 0% de probabilidad de lluvia, según AEMET. Zaragoza tendrá 35°C de máxima y 21°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del O 5 km/h y una probabilidad de lluvia del 70%.

La sensación térmica en Madrid será persistente y seca, lo que favorece temperaturas elevadas durante todo el día; en Zaragoza, los intervalos nubosos aumentan la probabilidad de chubascos, aunque se anuncian de carácter escaso.

Sur peninsular

La estabilidad domina el sur con temperaturas altas. Ceuta registrará 33°C de máxima y 24°C de mínima, despejado y viento del O 20 km/h; la probabilidad de lluvia es del 0%. Sevilla marcará la máxima del grupo con 38°C y mínima de 23°C, también despejado, viento del SO 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

Sin precipitaciones previstas, el principal riesgo en la zona es el calor; conviene extremar la hidratación y reducir la exposición solar en las horas centrales.

Mediterráneo

El litoral mediterráneo presenta mayor incertidumbre, con riesgo elevado de lluvia en Barcelona. Barcelona tendrá 32°C de máxima y 25°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia, viento del S 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 90%. En València se esperan 31°C de máxima y 25°C de mínima, intervalos nubosos, viento del E 15 km/h y 20% de probabilidad de lluvia.

En Barcelona conviene prever alternativas ante la alta probabilidad de precipitación; en València el riesgo es menor pero persiste la inestabilidad.

Islas Baleares

Tiempo inestable pero sin lluvia generalizada. Palma alcanzará 33°C de máxima y 25°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del SO 20 km/h y una probabilidad de lluvia del 60%. Podrían producirse chubascos puntuales o episodios breves.

El viento del sudoeste puede hacer que el aire se sienta más cambiante, aunque el episodio se mantiene dentro de la categoría de lluvia escasa según el pronóstico.

Islas Canarias

Condiciones variables según isla, con viento que puede aumentar la sensación térmica. En Las Palmas de Gran Canaria se prevé 27°C de máxima y 23°C de mínima, cubierto y viento del N 30 km/h; la probabilidad de lluvia es del 0%. No se indican precipitaciones en el balance previsto para esta capital.

El cielo cubierto y el viento norte reducirán la insolación directa sin expectativas de lluvia en los registros mostrados.

Recomendaciones

En zonas con mayor probabilidad de lluvia (especialmente Bilbao y Barcelona ), lleve impermeable o paraguas y considere alternativas cubiertas para actividades al aire libre.

(especialmente y ), lleve impermeable o paraguas y considere alternativas cubiertas para actividades al aire libre. En el centro y sur ( Madrid , Zaragoza , Ceuta y Sevilla ), con máximas elevadas y despejado , priorice la hidratación y evite la exposición directa en las horas centrales.

, , y ), con máximas elevadas y , priorice la hidratación y evite la exposición directa en las horas centrales. Atienda al viento: en Canarias y puntos costeros (por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria) puede sentirse con mayor intensidad.

Pronóstico elaborado a partir de los XML municipales públicos de AEMET para las capitales consultadas.