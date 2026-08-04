El precio de la luz para hoy, miércoles 5 de agosto de 2026, vuelve a dejar una jornada marcada por las diferencias entre tramos: el precio medio del día es de 0,1756 €/kWh. Con un patrón claro, si puedes mover parte del consumo hacia las horas centrales, el ahorro puede ser notable.

Según el semáforo de Selectra (AMARILLO), destaca el contraste entre un periodo muy conveniente para el gasto doméstico y una franja a evitar por su coste más alto. La hora más barata es de 15:00 a 16:00 con 0,0374 €/kWh, mientras que la hora más cara se concentra de 21:00 a 22:00 con 0,3154 €/kWh.

Horas clave para ahorrar: del mediodía a la tarde, y ojo con la noche

La recomendación para hoy es simple: aprovecha la franja más económica y reduce el consumo cuando el precio se dispara. La franja más económica va de 14:00 a 17:00, con un precio alrededor de 0,0416 €/kWh (según los datos del día). Ahí es donde tiene más sentido programar tareas como la lavadora o el lavavajillas, y ajustar el uso del horno o de electrodomésticos de más consumo si te encaja.

Hora más barata: 15:00 – 16:00 con 0,0374 €/kWh .

15:00 – 16:00 con . Franja más económica: 14:00 – 17:00 con 0,0416 €/kWh .

14:00 – 17:00 con . Hora más cara (a evitar): 21:00 – 22:00 con 0,3154 €/kWh.

En la práctica, si tienes flexibilidad horaria, intenta concentrar lo posible entre la tarde y minimizar el consumo pesado justo antes y durante 21:00-22:00. En verano, esa pauta también ayuda a evitar que “enganche” el gasto de confort o de recarga de dispositivos en el tramo caro.

Cómo evoluciona el precio por tramos: madrugada, mañana, tarde y noche

Madrugada: el precio empieza relativamente alto frente a las horas centrales. En los primeros tramos del día se mueven valores por encima de la media del día, con picos de coste que luego bajan.

Por la mañana: se observa un descenso progresivo hacia el mediodía. Los valores van afinándose hasta llegar a los tramos más baratos del día, lo que hace que la transición hacia la tarde sea clave para el ahorro.

Tarde: es el periodo protagonista. Entre 14:00 y 17:00 se concentra la franja más económica, con los precios más competitivos del día. En particular, destaca 15:00-16:00 por ser la hora más barata.

Noche: cambia el escenario. A partir de la tarde, el precio sube y culmina en el tramo de 21:00 a 22:00, que es la hora más cara del día. Después, aunque el precio no vuelve a los mínimos, sí se modera respecto al pico.

Precio de la luz por horas (miércoles 5/08/2026)