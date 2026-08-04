Miércoles, 5 de agosto de 2026: promedio en Ceuta — Gasolina 95 1.563 €/L, Gasolina 98 1.595 €/L y Diésel (Gasóleo A) 1.647 €/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica (10 estaciones analizadas).
Los márgenes entre estaciones son reducidos, pero acumulativos al llenar el depósito. Con Gasolina 95 (mín. 1.549 €/L, máx. 1.568 €/L) llenar un depósito de 50 litros cuesta entre aproximadamente 77,45 € y 78,40 €, es decir, hasta 0,95 € de diferencia por tanque. Para Gasolina 98 (promedio 1.595 €/L) un tanque de 50 L rondaría 79,75 €. En Diésel (mín. 1.624 €/L, máx. 1.658 €/L) el llenado de 50 L va entre ~81,20 € y ~82,90 €, con una brecha máxima de 1,70 € por depósito.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.549 €
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.549 €
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.564 €
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.564 €
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.567 €
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.589 €
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.589 €
- SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.597 €
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.597 €
- DISA (VARADERO, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.597 €
Diésel
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.624 €
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.624 €
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.639 €
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.639 €
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.657 €
Las más caras
El tramo alto del listado no se separa mucho de las opciones más económicas, pero suma si llenas regularmente.
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.568 €
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.567 €
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.567 €
Consejos
Tres pautas rápidas para decidir dónde repostar:
- Compara por tipo de combustible: los precios difieren entre 95, 98 y diésel.
- Valora la distancia: si la estación más barata obliga a un desvío largo, calcula si compensa por el ahorro.
- Consulta la fuente: los datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica, que publica los precios por estaciones.
Si buscas el mayor ahorro inmediato en Gasolina 95, las estaciones ON365 aparecen en la parte baja del rango; en diésel las referencias más económicas figuran en CEPSA. Elige según tu presupuesto y conveniencia.