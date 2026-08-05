Precio gasolina 95 en Ceuta: 1,549–1,568 €/L. La 98 se sitúa en rangos similares en su tramo alto. El diésel promedia 1,651 €/L (rango 1,639–1,658 €/L). Datos del Ministerio para la Transición Ecológica, sobre 10 estaciones analizadas en la ciudad.

Si llenas 50 litros, la diferencia entre 1,549 €/L y 1,568 €/L supone 0,95 € de ahorro.

Conviene comparar por tipo de combustible: en gasolina 95 hay variaciones de varios céntimos entre estaciones, y la estación más barata para 95 no siempre lo es para 98 o para diésel. Antes de repostar, confirma el precio en el surtidor y compara el total según los litros que vayas a echar.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Estas son las cinco opciones con menor precio para gasolina 95 en Ceuta (€/L):

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.549€

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.549€

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.564€

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.564€

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.567€

Gasolina 98

Para gasolina 98, las más económicas (€/L):

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.589€

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.589€

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.597€

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.597€

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.597€

Diésel

Precios más bajos en diésel (€/L):

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.639€

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.639€

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.644€

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.644€

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.657€

Las más caras

Estaciones con los precios más altos en gasolina 95 (€/L):

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.568€

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.567€

(AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.567€

Consejos

Compara por combustible: el surtidor más barato para 95 puede no serlo para 98 o diésel.

el surtidor más barato para 95 puede no serlo para 98 o diésel. Calcula según litros: para pequeñas cargas prioriza el precio por litro; si vas a echar muchos litros, multiplica la diferencia para ver el ahorro real.

para pequeñas cargas prioriza el precio por litro; si vas a echar muchos litros, multiplica la diferencia para ver el ahorro real. Confirma el surtidor: los precios pueden cambiar; comprueba la cifra en la boca del surtidor antes de pagar.

Fuente de la información: Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta, jueves 6 de agosto de 2026).