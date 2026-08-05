El precio medio de la luz para el jueves 6 de agosto de 2026 se sitúa en 0,1757 €/kWh, según los datos de hoy. La jornada se mueve con tramos bastante dispares: hay ventanas claras para apretar el consumo y otras en las que conviene reducir carga en casa.

El semáforo marca AMARILLO, señal de que hay margen para mejorar la factura si ajustas horarios. En particular, destaca el pico de precio entre 21:00 y 22:00 y, en el lado contrario, las franjas de la tarde donde el coste baja con fuerza.

Horas clave para ahorrar en el precio de la luz (06/08/2026)

Si quieres concentrar el consumo en las horas más rentables, hoy tienes una referencia muy clara:

Hora más barata: 15:00 – 16:00 con 0,0425 €/kWh .

con . Franja más económica: 14:00 – 17:00 con 0,0431 €/kWh , ideal para planificar lavadora, lavavajillas o cargas eléctricas.

con , ideal para planificar lavadora, lavavajillas o cargas eléctricas. Hora a evitar: 21:00 – 22:00 con 0,345 €/kWh, cuando el precio se dispara.

La idea práctica para el hogar es sencilla: aprovecha la tarde para programar electrodomésticos y, si puedes, retrasa el uso intensivo (por ejemplo horno o aparatos de alto consumo) fuera del tramo de noche.

Evolución por tramos: así se comporta el día

Madrugada. Los primeros tramos de la jornada arrancan con precios contenidos frente al pico de la noche, pero sin ser la opción más barata: en general se mueven por encima de las horas del mediodía-tarde, aunque sin llegar a los máximos.

Mañana. Durante la mañana el precio baja respecto a las primeras horas y llega a niveles más favorables cerca del entorno de mediodía. Es un buen momento para un consumo moderado si no puedes esperar a la tarde.

Tarde. Es el tramo más interesante: entre 14:00 y 17:00 se concentra la franja más económica del día (con un coste alrededor de 0,0431 €/kWh), y dentro de ella destaca especialmente 15:00 – 16:00 como la hora más barata. Aquí encajan tareas del día a día como lavadora y lavavajillas programados.

Noche. A medida que avanza la noche, el precio se encarece con claridad. El punto crítico llega en 21:00 – 22:00, que marca el precio más alto de la jornada, por lo que conviene evitar consumos grandes en ese intervalo.

Precio de la luz por horas este jueves 6 de agosto de 2026