El Ministerio de Trabajo ha vinculado con el proceso extraordinario de regularización de extranjeros alrededor de 15.000 de las 19.517 nuevas altas registradas en los servicios públicos de empleo durante julio, cerca del 77% del total. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha advertido, no obstante, de que todavía es pronto para evaluar con precisión el efecto del procedimiento sobre el mercado laboral.

El paro registrado aumentó un 0,85% respecto al mes anterior, en un mes en el que también se alcanzó un nuevo máximo de afiliación a la Seguridad Social, con 22,5 millones de cotizantes.

Pérez Rey ha explicado que muchas de las personas beneficiarias de la regularización están accediendo por primera vez a los registros administrativos de empleo, por lo que su incorporación a las listas del paro no implica necesariamente que hayan perdido recientemente un trabajo.

Solo 8.268 estaban previamente sin empleo

El secretario de Estado precisó que únicamente 8.268 de las más de 19.000 nuevas altas correspondían a personas que ya se encontraban desempleadas antes de inscribirse.

Este dato apunta a que una parte importante de las incorporaciones de julio responde a cambios administrativos derivados de la regularización y no exclusivamente a destrucción de empleo.

Trabajo todavía no dispone de un desglose completo que permita determinar cuántas de esas personas trabajaban anteriormente, cuántas estaban inactivas o cuántas procedían de empleos no declarados.

El Gobierno habla de un “tránsito técnico”

Pérez Rey se mostró convencido de que la presencia de muchas de estas personas en las listas del desempleo será temporal.

A su juicio, se trataría de un “tránsito técnico y administrativo” previo a su incorporación formal al mercado laboral. El responsable de Trabajo sostuvo que la mayoría de quienes están obteniendo permisos mediante el proceso extraordinario pasan directamente a la afiliación a la Seguridad Social y solo una parte reducida se inscribe como demandante de empleo.

Según explicó, ese paso por las oficinas públicas puede convertirse en el “preludio” de una futura contratación.

El Ministerio prevé que los efectos de la regularización continúen reflejándose en las estadísticas de afiliación y paro durante los próximos meses.

Los afiliados extranjeros sostienen el crecimiento del empleo

La Seguridad Social sumó 41.727 afiliados en julio, hasta alcanzar el máximo histórico de 22,5 millones de cotizantes.

Dentro de ese incremento, la afiliación de trabajadores extranjeros creció en 66.046 personas, una cifra superior al aumento total registrado durante el mes.

De acuerdo con estos datos, el número de afiliados españoles habría descendido en torno a 24.300 personas, mientras que el crecimiento del empleo extranjero permitió mantener positivo el balance general.

Trabajo detecta empleos no declarados

Pérez Rey señaló además que una parte de las personas acogidas a la regularización podría haber trabajado previamente en actividades no declaradas.

La Inspección de Trabajo ha identificado durante el año unas 11.000 relaciones laborales irregulares de trabajadores extranjeros, según los datos aportados por el secretario de Estado.

El Gobierno sostiene que el proceso permitirá transformar parte de ese empleo sumergido en contrataciones legales, con cotizaciones a la Seguridad Social y acceso a los derechos reconocidos por la legislación laboral.