El precio de la luz para el viernes 24 de julio de 2026 llega con el Semáforo Selectra en ROJO 🔴, señal de jornada exigente para el bolsillo. El precio medio del día se sitúa en 0,1740 €/kWh, una cifra que invita a planificar el consumo con mimo.

Según la información de referencia, la hora más barata cae entre 14-15 h, mientras que la hora a evitar es 21-22 h. En la práctica, esta combinación suele ser clave para decidir cuándo poner lavadora, lavavajillas u horno y cuándo, mejor, espaciar tareas de mayor consumo.

Las horas clave para ahorrar en el precio de la luz (viernes 24/07/2026)

Con el semáforo en ROJO, el margen de maniobra está en elegir bien las franjas: 14-15 h es el momento más favorable del día para cargar electrodomésticos, mientras que en 21-22 h conviene reducir al máximo la demanda si puedes reprogramar.

La franja más económica para este día figura como no disponible en el desglose horario aportado (sin listado de 24 horas). Aun así, la recomendación práctica es clara: concentra consumos intensivos durante 14-15 h y evita, en la medida de lo posible, 21-22 h.

Evolución por tramos: cómo se comporta el día

Madrugada: al no contar con el detalle horario completo del día, la estrategia recomendada es no forzar consumos grandes y mantener hábitos estables, reservando tareas para las horas señaladas.

Mañana: se puede seguir una pauta de consumo normal, pero con la vista puesta en la franja mejor del día. Si tu rutina te lo permite, deja los “trabajos” de más potencia para la tarde.

Tarde: aquí aparece la oportunidad del viernes. La hora más barata está en 14-15 h, un tramo ideal para encender lavadora, lavavajillas u otras cargas que puedas programar.

Noche: la jornada cambia de tono: la hora a evitar es 21-22 h. Es el momento en el que conviene recortar consumo eléctrico relevante (por ejemplo, limitar hornos o grandes picos de demanda) y, si puedes, desplazar esas tareas a la tarde.

Precio de la luz por horas (viernes 24/07/2026)

En la información de partida proporcionada, no hay desglose con las 24 franjas horarias (la lista de horas aparece vacía). Aun así, te dejamos el bloque preparado para el detalle por horas.