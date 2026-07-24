El empresario y mentor Javier Oliver impartirá este directo el próximo 28 de julio. Ante el alud de solicitudes, la organización advierte que el aforo está a punto de completarse.

ECONOMÍA / FORMACIÓN

La cuenta atrás ha comenzado. A solo unos días de que el empresario y mentor almeriense Javier Oliver presente en directo su innovador Método NEXO, el alto volumen de registros ha acelerado el cierre de inscripciones. La organización hace un llamamiento urgente, ya que quedan las últimas plazas disponibles para acceder a esta formación gratuita que se celebrará el próximo martes 28 de julio.

El programa ha despertado una enorme expectativa entre empresarios, emprendedores y profesionales de muy diversos sectores gracias a un planteamiento que va mucho más allá de las técnicas tradicionales de venta: una metodología orientada a transformar la capacidad de negociar, potenciar la marca personal y generar oportunidades de negocio recurrentes.

Un enfoque integral: Vender, negociar y crear red

El Método NEXO reúne años de experiencia en la formación de equipos comerciales internacionales y proyectos de alto nivel. Según explica el propio Javier Oliver:

“No se trata únicamente de vender un producto. Se trata de aprender a vender tus ideas, tu marca personal, tu empresa y convertirte en una persona capaz de generar oportunidades allí donde vaya.”

Uno de los pilares fundamentales que está impulsando la alta demanda de esta formación es la creación de una comunidad privada. Este espacio exclusivo permite a los miembros compartir contactos, generar sinergias y construir alianzas comerciales a largo plazo.

Claves del evento y cómo asegurar tu sitio

Durante la sesión en directo del 28 de julio, Oliver compartirá de forma totalmente gratuita las bases de su metodología, casos reales y estrategias aplicables de inmediato.

Debido a la gran acogida y con el fin de garantizar la calidad de la sesión, la reserva de plazas se cerrará en cuanto se complete el cupo fijado.