Este viernes 24 de julio de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica publica el seguimiento de precios en Ceuta tras analizar 10 estaciones. El objetivo: que puedas comparar rápido y decidir dónde repostar según el combustible que uses a diario. En el conjunto de la ciudad, la Gasolina 95 marca un promedio de 1.508 €/L, mientras que la Gasolina 98 se sitúa en 1.553 €/L. Por su parte, el Diésel presenta un promedio de 1.528 €/L.
Si estás buscando ahorrar, aquí tienes cuáles aparecen como las más baratas (por tipo de carburante) y, después, un repaso a las más caras para que tengas una referencia clara de la horquilla de precios.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): 1.458 €/L
- CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N-Fronte Playa del Chorrillo, Ceuta): 1.458 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.517 €/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.517 €/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.517 €/L
Gasolina 98
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.547 €/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.547 €/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.547 €/L
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.547 €/L
- DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.547 €/L
Diésel
- CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): 1.478 €/L
- CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N-Fronte Playa del Chorrillo, Ceuta): 1.478 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.537 €/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.537 €/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.537 €/L
Las más caras
Para completar el mapa de precios, estas son las gasolineras más caras en el grupo analizado para Gasolina 95:
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.538 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1.519 €/L
- ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1.519 €/L
Consejos
- Compara por tipo de carburante: los más baratos en 95 no tienen por qué coincidir con los más baratos en 98 o diésel.
- Mira la horquilla: hoy la 95 oscila entre 1.458 €/L (mínimo) y 1.538 €/L (máximo), según el informe.
- Planifica tu ruta: si puedes, prioriza las estaciones con mejor precio dentro de tu zona habitual para evitar sobrecostes.
- Consulta el dato antes de repostar: los precios pueden variar por horarios y promociones; este resumen se basa en la publicación oficial de hoy.
Origen: información del Ministerio para la Transición Ecológica (seguimiento de precios en Ceuta, viernes 24 de julio de 2026).