La gasolina 95 en Ceuta cotiza entre 1.478 €/L y 1.538 €/L (10 gasolineras analizadas), según el Ministerio para la Transición Ecológica —datos del sábado 25 de julio de 2026.
En la práctica esto significa: en un depósito de 50 litros la diferencia entre el punto más barato y el más caro para la gasolina 95 representa unos 3.00 €.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo), Ceuta: 1.478 €/L
- CEPSA (Avenida González Tablas s/n), Ceuta: 1.478 €/L
- ON365 (Muelle Alfau s/n), Ceuta: 1.519 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n), Ceuta: 1.519 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10), Ceuta: 1.537 €/L
El promedio de 1.522 €/L para la 95, con un mínimo de 1.478 €/L y un máximo de 1.538 €/L, deja margen real para ahorrar si eliges estación.
Gasolina 98
- ON365 (Muelle Alfau s/n), Ceuta: 1.559 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n), Ceuta: 1.559 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10), Ceuta: 1.567 €/L
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6), Ceuta: 1.567 €/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8), Ceuta: 1.567 €/L
La 98 presenta un promedio de 1.565 €/L; las diferencias entre estaciones son reducidas (≈0.008 €/L entre extremos, unos 0.40 € por 50 litros).
Diésel
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo), Ceuta: 1.508 €/L
- CEPSA (Avenida González Tablas s/n), Ceuta: 1.508 €/L
- ON365 (Muelle Alfau s/n), Ceuta: 1.539 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n), Ceuta: 1.539 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10), Ceuta: 1.557 €/L
El promedio del Diésel A figura en 1.544 €/L, con un mínimo de 1.508 €/L y un máximo de 1.558 €/L. En un depósito de 50 litros la variación máxima supone unos 2.50 €.
Observación local: las estaciones más económicas para gasolina 95 se concentran en Avenida Martínez Catena y en el entorno del Muelle Alfau, lo que facilita comparar precios sin alejarse mucho del puerto.
Las más caras
En gasolina 95, los precios más altos registrados hoy están en:
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27), Ceuta: 1.538 €/L
- DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10), Ceuta: 1.537 €/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n), Ceuta: 1.537 €/L
Fuente de los precios: Ministerio para la Transición Ecológica (datos del sábado 25 de julio de 2026).
Consejos
- Compara antes de llenar: una diferencia de 0,06 €/L en la 95 se traduce en ~3.00 € en 50 L; compensa si tienes opción.
- Prioriza según trayecto: si el desvío aumenta tiempo o combustible, el ahorro por litro puede quedar neutralizado.
- Revisa la estación habitual: CEPSA y ON365 aparecen hoy entre las opciones más económicas según producto y ubicación.
- Consulta los datos del día: los precios pueden cambiar a lo largo de la jornada; comprueba la tabla oficial antes de repostar.