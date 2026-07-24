La gasolina 95 en Ceuta cotiza entre 1.478 €/L y 1.538 €/L (10 gasolineras analizadas), según el Ministerio para la Transición Ecológica —datos del sábado 25 de julio de 2026.

En la práctica esto significa: en un depósito de 50 litros la diferencia entre el punto más barato y el más caro para la gasolina 95 representa unos 3.00 €.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo), Ceuta: 1.478 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo), Ceuta: CEPSA (Avenida González Tablas s/n), Ceuta: 1.478 €/L

(Avenida González Tablas s/n), Ceuta: ON365 (Muelle Alfau s/n), Ceuta: 1.519 €/L

(Muelle Alfau s/n), Ceuta: ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n), Ceuta: 1.519 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n), Ceuta: DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10), Ceuta: 1.537 €/L

El promedio de 1.522 €/L para la 95, con un mínimo de 1.478 €/L y un máximo de 1.538 €/L, deja margen real para ahorrar si eliges estación.

Gasolina 98

ON365 (Muelle Alfau s/n), Ceuta: 1.559 €/L

(Muelle Alfau s/n), Ceuta: ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n), Ceuta: 1.559 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n), Ceuta: DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10), Ceuta: 1.567 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10), Ceuta: SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6), Ceuta: 1.567 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6), Ceuta: SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8), Ceuta: 1.567 €/L

La 98 presenta un promedio de 1.565 €/L; las diferencias entre estaciones son reducidas (≈0.008 €/L entre extremos, unos 0.40 € por 50 litros).

Diésel

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo), Ceuta: 1.508 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo), Ceuta: CEPSA (Avenida González Tablas s/n), Ceuta: 1.508 €/L

(Avenida González Tablas s/n), Ceuta: ON365 (Muelle Alfau s/n), Ceuta: 1.539 €/L

(Muelle Alfau s/n), Ceuta: ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n), Ceuta: 1.539 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n), Ceuta: DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10), Ceuta: 1.557 €/L

El promedio del Diésel A figura en 1.544 €/L, con un mínimo de 1.508 €/L y un máximo de 1.558 €/L. En un depósito de 50 litros la variación máxima supone unos 2.50 €.

Observación local: las estaciones más económicas para gasolina 95 se concentran en Avenida Martínez Catena y en el entorno del Muelle Alfau, lo que facilita comparar precios sin alejarse mucho del puerto.

Las más caras

En gasolina 95, los precios más altos registrados hoy están en:

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27), Ceuta: 1.538 €/L

(Avenida Juan de Borbón, 27), Ceuta: DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10), Ceuta: 1.537 €/L

(Avenida Cañonero Dato, 10), Ceuta: SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n), Ceuta: 1.537 €/L

Fuente de los precios: Ministerio para la Transición Ecológica (datos del sábado 25 de julio de 2026).

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