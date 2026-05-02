Si hoy te toca llenar el depósito, conviene echar un vistazo a la foto de precios del domingo, 3 de mayo de 2026 en Ceuta. Con 10 estaciones analizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, la Gasolina 95 se mueve en un rango de 1,453 a 1,479 €/L, mientras que la Gasolina 98 marca un promedio de 1,495 €/L y el Diésel alcanza 1,673 €/L de media (mínimo 1,659, máximo 1,679).

La diferencia entre el precio más bajo y el más alto no es solo un dato: puede notarse en el coste final del repostaje. Aquí tienes dónde está lo más barato por combustible y qué estaciones conviene evitar si buscas ahorrar.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – Frente Playa del Chorrillo): 1.453 €/L

(Avenida Martínez Catena S/N – Frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas S/N): 1.453 €/L

(Avenida González Tablas S/N): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.458 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.458 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato S/N): 1.458 €/L

Gasolina 98

DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.488 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.488 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato S/N): 1.488 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato S/N): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8): 1.488 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.488 €/L

Diésel

ON365 (Muelle Alfau S/N): 1.659 €/L

(Muelle Alfau S/N): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera S/N): 1.659 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera S/N): CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – Frente Playa del Chorrillo): 1.669 €/L

(Avenida Martínez Catena S/N – Frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas S/N): 1.669 €/L

(Avenida González Tablas S/N): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.678 €/L

Las más caras

Gasolina 95: la MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27) figura como la más cara con 1.479 €/L. También aparecen por encima de la media ON365 en dos ubicaciones con 1.459 €/L (Muelle Alfau, S/N, y Avenida Teniente Gral Muslera, S/N).

En resumen: para Gasolina 95, hoy conviene mirar primero las CEPSA que marcan 1.453 €/L. Para Gasolina 98 la referencia de ahorro está en 1.488 €/L en varias estaciones (DISA y SHELL). Y si tu coche va con Diésel, la línea de entrada más atractiva se sitúa en 1.659 €/L con ON365.

Consejos

Compara antes de pagar : con precios que varían por estación, un pequeño salto de 1 o 2 céntimos puede multiplicarse en un depósito completo.

: con precios que varían por estación, un pequeño salto de 1 o 2 céntimos puede multiplicarse en un depósito completo. Elige según tu combustible real : si repostas 95 cuando te convenía 98 (o al revés), el coste final puede subir aunque el precio “por litro” parezca parecido.

: si repostas 95 cuando te convenía 98 (o al revés), el coste final puede subir aunque el precio “por litro” parezca parecido. No te fíes solo del cartel : consulta la tabla del día y revisa que coincida la marca y el tipo de gasolinera.

: consulta la tabla del día y revisa que coincida la marca y el tipo de gasolinera. Planifica la ruta: si la estación más barata queda lejos, valora el ahorro frente al coste en trayecto (tiempo y combustible).

Fuente: datos del Ministerio para la Transición Ecológica.