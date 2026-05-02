El sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 2 de mayo de 2026, se celebra a partir de las 21:40 horas, junto al sorteo de El Joker, según la programación habitual de Loterías y Apuestas del Estado para los sábados.

La combinación ganadora de La Primitiva de hoy, sábado 2 de mayo de 2026, es: XX, XX, XX, XX, XX y XX. El número complementario es el XX, el reintegro es el X y el número del Joker es el XXXXXXX.

La Primitiva es uno de los sorteos más seguidos de Loterías y Apuestas del Estado. Para optar al premio principal, los jugadores deben acertar los seis números de la combinación ganadora.

Además de la combinación principal, el sorteo incluye el número complementario y el reintegro. El Joker, por su parte, funciona como un juego adicional con un número de siete cifras y categorías de premio independientes.

Tras la celebración del sorteo, los resultados oficiales pueden consultarse en la web de Loterías y Apuestas del Estado, en administraciones autorizadas y en los canales habituales de SELAE.