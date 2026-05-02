Las comunidades de propietarios están obligadas a contar con un fondo de reserva para hacer frente a obras de conservación, reparaciones, actuaciones de accesibilidad y otros gastos necesarios para el mantenimiento del edificio. La Ley de Propiedad Horizontal establece de forma expresa que este fondo no puede ser simbólico ni quedar a criterio libre de la comunidad, sino que debe alcanzar una cuantía mínima fijada por la normativa.

El punto clave se encuentra en el artículo 9.1.f) de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. Este precepto señala que cada propietario debe contribuir, de acuerdo con su cuota de participación, a la dotación del fondo de reserva de la comunidad. Ese fondo debe existir para atender obras de conservación, reparación y rehabilitación de la finca, así como actuaciones de accesibilidad y eficiencia energética previstas en la propia ley.

La norma fija además una cantidad mínima concreta: el fondo de reserva debe estar dotado con una cantidad que “en ningún caso podrá ser inferior al 10 por ciento de su último presupuesto ordinario”. Es decir, si una comunidad aprueba un presupuesto anual ordinario de 40.000 euros, el fondo de reserva no debería ser inferior a 4.000 euros.

Este porcentaje convierte al fondo de reserva en una herramienta obligatoria de previsión económica. Su finalidad es evitar que cualquier reparación urgente, avería importante o actuación necesaria en elementos comunes obligue a improvisar pagos extraordinarios de forma inmediata. Aunque las derramas pueden seguir existiendo cuando el gasto supera la capacidad económica de la comunidad, el fondo permite contar con una base mínima para responder ante imprevistos.

Para qué sirve el fondo de reserva

El fondo de reserva no está pensado para cubrir cualquier gasto ordinario de la comunidad, sino para garantizar la conservación y estabilidad del inmueble. La Ley de Propiedad Horizontal vincula este fondo a obras de conservación, reparación, rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética, especialmente cuando afectan a elementos comunes del edificio.

Entre los posibles usos se encuentran reparaciones estructurales, arreglos en cubiertas, fachadas, portales, ascensores, instalaciones generales, sistemas eléctricos comunitarios o actuaciones necesarias para adaptar el edificio a personas con movilidad reducida. También puede utilizarse para determinadas intervenciones de mejora energética cuando encajen en los supuestos previstos por la ley.

La propia normativa permite además que, con cargo al fondo de reserva, la comunidad pueda suscribir un contrato de seguro que cubra daños causados en la finca o contratar un servicio de mantenimiento permanente del inmueble y sus instalaciones generales.

Quién debe pagarlo

La obligación de dotar el fondo de reserva recae sobre todos los propietarios, cada uno en función de su cuota de participación. Esta cuota suele estar fijada en el título constitutivo de la comunidad y tiene en cuenta elementos como la superficie del inmueble, su ubicación, su uso y su peso dentro del conjunto del edificio.

Esto significa que no todos los vecinos tienen que aportar necesariamente la misma cantidad. Un propietario con una cuota de participación mayor deberá asumir una parte superior de los gastos generales y también de las aportaciones destinadas al fondo de reserva, salvo que exista una regla válida distinta en los estatutos o en el título constitutivo.

La ley también recuerda que los gastos generales son obligatorios aunque un propietario no utilice un determinado servicio común. Por ejemplo, la no utilización de un ascensor, portal, jardín o instalación comunitaria no exime por sí sola del cumplimiento de las obligaciones económicas de la comunidad.

Cuándo debe constituirse

La disposición adicional primera de la Ley de Propiedad Horizontal regula la constitución del fondo de reserva. En el caso de nuevas comunidades, el fondo debe constituirse al aprobarse el primer presupuesto ordinario. Además, la dotación no puede ser inferior en ningún momento del ejercicio presupuestario al mínimo legal establecido.

La norma también contempla que, si durante el ejercicio se utilizan cantidades del fondo para atender obras o actuaciones obligatorias, esas cantidades computen a efectos del cálculo de la cuantía mínima. No obstante, al inicio del siguiente ejercicio deberán realizarse las aportaciones necesarias para reponer el dinero utilizado.

En la práctica, esto obliga a las comunidades a revisar cada año su presupuesto ordinario y comprobar si el fondo de reserva alcanza al menos el 10% exigido. Si no llega a esa cifra, deberá incluirse la aportación correspondiente en las cuotas comunitarias o aprobarse la forma de dotarlo conforme a la normativa.

Por qué es importante para los vecinos

El fondo de reserva tiene una función preventiva. En edificios antiguos o con instalaciones complejas, una avería importante puede suponer un gasto elevado para todos los propietarios. Contar con una cantidad mínima disponible reduce el riesgo de tensiones económicas y permite actuar con mayor rapidez cuando surge una necesidad urgente.

También ayuda a mejorar la gestión de la comunidad. Un edificio sin recursos suficientes puede retrasar reparaciones necesarias, acumular deterioros o verse obligado a aprobar derramas más elevadas cuando el problema ya es inevitable. Por eso, el fondo de reserva no debe entenderse como un gasto adicional, sino como una garantía para proteger el valor del inmueble y evitar problemas mayores.

La Ley de Propiedad Horizontal establece así una obligación clara: todas las comunidades deben contar con un fondo de reserva cuya cuantía mínima sea, como regla general, del 10% del último presupuesto ordinario. Una cantidad que puede parecer secundaria en las cuentas anuales, pero que resulta esencial para asegurar el mantenimiento, la conservación y la estabilidad económica del edificio.