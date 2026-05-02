El precio de la luz para hoy, domingo 3 de mayo de 2026, se mueve en un rango que invita a planificar: el precio medio del día es de 0,0968 €/kWh. Con el semáforo en VERDE 🟢, la jornada deja horas muy aprovechables para concentrar consumos y reducir el gasto en casa.

Según los datos de mercado, la hora más barata es de 13 a 14 h (con 0,0338 €/kWh) y el pico más caro aparece entre 22 y 23 h (con 0,1616 €/kWh). La estrategia es simple: aprovechar el tramo más económico, con 0,03 €/kWh, y evitar la franja cara de la noche cuando puedas.

Horas clave para ahorrar hoy: de 13-14 h al “ojo” de 22-23 h

Si tienes margen para ajustar hábitos, hoy puedes marcar la diferencia con una regla clara. La hora más barata es 13-14 h (0,0338 €/kWh), ideal para poner lavadora, lavavajillas o programar tareas que no dependan del momento exacto.

En el lado contrario, 22-23 h es la hora más cara (0,1616 €/kWh). Es un buen momento para bajar potencia si puedes, y evitar consumir “a tope” justo en esa franja.

Además, el día registra una franja más económica en torno a 0,03 €/kWh, lo que refuerza la idea de que el consumo en el tramo del mediodía sale mucho más a cuenta.

Evolución del precio por tramos: cómo se comporta mañana, tarde y noche

Madrugada: la noche termina con precios elevados y va descendiendo de forma progresiva hacia el inicio del día, con valores más altos durante gran parte de la madrugada.

Mañana: el cambio llega pronto. Desde la mañana se observa un descenso marcado hasta alcanzar los niveles más bajos alrededor del tramo central del día. Esto suele coincidir con una ventana interesante para trasladar parte del consumo que normalmente harías más tarde.

Tarde: es la parte más favorable de la jornada. Los precios se mantienen muy contenidos alrededor de las horas con mejor coste, por lo que conviene acumular aquí consumos domésticos compatibles con programación.

Noche: tras el tramo barato, el precio se eleva y termina disparándose en el cierre de jornada. El punto de mayor coste llega en 22-23 h, justo cuando más gente tiende a concentrar usos (cocina, calefacción, electrodomésticos), por lo que hoy es especialmente recomendable retrasar lo prescindible.

Precio de la luz por horas (domingo 3 de mayo de 2026)