Si vas a repostar en Ceuta este viernes, 10 de julio de 2026, aquí tienes una guía rápida con los precios medios y los puntos más baratos según el Ministerio para la Transición Ecológica. Tras analizar 10 estaciones, la referencia de hoy es clara: para ahorrar, conviene comparar por tipo de carburante y revisar el mínimo publicado en el listado.
En el conjunto de la ciudad, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en 1,390 €/L (rango entre 1,379 y 1,399). La Gasolina 98 marca un promedio de 1,431 €/L, mientras que el Diésel (Gasóleo A) tiene un promedio de 1,409 €/L (mín 1,398, máx 1,418).
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.379 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.379 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.379 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.379 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.398 €/L
Gasolina 98
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.428 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.428 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.428 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.428 €/L
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.428 €/L
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.398 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.398 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.398 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.398 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.417 €/L
Las más caras
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta) – Gasolina 95: 1.399 €/L
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) – Gasolina 95: 1.398 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta) – Gasolina 95: 1.398 €/L
Consejos
Para aprovechar mejor el precio, ten en cuenta tres ideas sencillas. Primero, compara por carburante: el “más barato” cambia según si buscas 95, 98 o diésel. Segundo, mira el mínimo del día: en Gasolina 95 hoy aparecen varias opciones en 1,379 €/L, que marcan distancia frente a los puestos más caros. Tercero, planifica el recorrido: a veces compensa elegir la opción más barata si la diferencia te permite ahorrar más que el coste del desvío.
Datos de referencia del Ministerio para la Transición Ecológica (viernes 10 de julio de 2026).