Si hoy vas a repostar en Ceuta, conviene comparar: el Ministerio para la Transición Ecológica recoge precios en 10 estaciones y muestra diferencias claras entre marcas y surtidores. A continuación tienes un resumen con los mejores precios (y también los más altos) para decidir con rapidez dónde te compensa más.
En el conjunto analizado, el promedio de la Gasolina 95 se sitúa en 1,390 €/l (con un rango de 1,379 a 1,399). La Gasolina 98 promedia 1,431 €/l, mientras que el Diésel A queda en 1,409 €/l (mínimo 1,398 y máximo 1,418).
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.379 €/l
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.379 €/l
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.379 €/l
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.379 €/l
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.398 €/l
Gasolina 98
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.428 €/l
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.428 €/l
- SHELL (MUELLE DATO) (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.428 €/l
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.428 €/l
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.428 €/l
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.398 €/l
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.398 €/l
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.398 €/l
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.398 €/l
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.417 €/l
Las más caras
Cuando el objetivo es ahorrar, también ayuda saber qué evitar. Según el mismo desglose para Gasolina 95, las estaciones con precios más altos aparecen en el extremo superior del rango:
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.399 €/l
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.398 €/l
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.398 €/l
Consejos
- Compara por litro: en Gasolina 95, la diferencia entre el mínimo (1.379) y el máximo cercano (1.399) es lo bastante relevante como para notarse en un depósito completo.
- Piensa en tu tipo de combustible: las mejores opciones no siempre coinciden entre 95, 98 y Diésel. Revisa la sección que te corresponde.
- Ubicación y ruta: aunque haya un surtidor barato, valora el trayecto (tiempo y consumo). A veces compensa por frecuencia de paso o proximidad.
- Vuelve a mirar antes de repostar: los precios pueden moverse y el listado de hoy es una foto del sábado 11 de julio de 2026.
Origen de los datos: Ministerio para la Transición Ecológica.