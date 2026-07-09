El precio de la luz para el viernes 10 de julio de 2026 llega con semáforo ROJO 🔴, según la información de Semáforo Selectra. La jornada se interpreta como un día para planificar: el precio medio se sitúa en 0,1750 €/kWh.

La clave está en las horas clave para ahorrar. Para hoy se marca como hora más barata el tramo de 14-15 h, mientras que conviene evitar 21-22 h, el periodo señalado como el más caro. Con esta guía, puedes ajustar el consumo doméstico —como lavadora, lavavajillas u horno cuando encaje— para pagar menos.

Horas clave para ahorrar: barata en la tarde y ojo con la noche

Con el semáforo ROJO, no toca improvisar. Si tienes margen para mover cargas, intenta concentrar el consumo en la hora más barata (14-15 h). Al contrario, presta atención a la hora a evitar (21-22 h), donde la tarifa se encarece respecto al resto del día.

Esta recomendación es especialmente útil en casa cuando el gasto depende de hábitos: por ejemplo, poner la lavadora o el lavavajillas fuera de la franja nocturna marcada puede marcar la diferencia sin cambiar tu rutina demasiado.

Cómo evoluciona el precio por tramos del día

La lectura general de la jornada, con semáforo ROJO, es que el coste no invita a alargar el consumo en las horas señaladas como peores. Sin datos horarios concretos listados para cada franja en esta consulta, la orientación se centra en los tramos que marcan el comportamiento del día según el aviso de Selectra: 14-15 h aparece como el momento más favorable y 21-22 h como el más caro.

Por tramos, el enfoque práctico para ajustar el consumo sería el siguiente: madrugada y mañana conviene tratarlas como ventanas de planificación (ideal si puedes programar equipos). La tarde es la más interesante por la hora barata (14-15 h), y la noche requiere más cuidado por el tramo a evitar (21-22 h), especialmente si sueles concentrar ahí tareas del hogar.

Precio de la luz por horas (09/07/2026)

En esta actualización no se aportan los valores horarios completos para listar las 24 franjas del día. Puedes usar las referencias disponibles para planificar: hora más barata 14-15 h y hora a evitar 21-22 h.