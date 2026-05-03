Ceuta amanece con precios de carburantes que permiten afinar la compra según el tipo de combustible. En la jornada del lunes, 4 de mayo de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica ha analizado 10 estaciones y ofrece una foto clara de los precios medios y de los puntos más económicos para repostar.

Si estás buscando gastar menos, la diferencia entre la opción más barata y la más cara existe, especialmente en la Gasolina 95. Aquí tienes las cifras y las gasolineras destacadas, con el objetivo de que tomes una decisión rápida antes de entrar al surtidor.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

El promedio en Ceuta para la Gasolina 95 se sitúa en 1.459€/L, con un rango que va desde 1.453€ hasta 1.479€. Las más competitivas hoy son:

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo, Ceuta): 1.453€

(Avenida Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.453€

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.458€

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.458€

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.458€

La clave del día para 95 está en que CEPSA marca el mínimo, con dos ubicaciones con el mismo precio.

Gasolina 98

En Gasolina 98, el promedio es de 1.495€/L. En este corte de datos, las mejores ofertas se concentran en 5 estaciones que igualan precio:

DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.488€

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.488€

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.488€

(Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.488€

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.488€

Si tu coche pide 98, hoy puedes ajustar el coste eligiendo cualquiera de estas opciones al precio mínimo de 1.488€/L.

Diésel

Para el diésel (Gasóleo A), el promedio alcanza 1.673€/L, con un suelo de 1.659€ y un máximo de 1.679€. Las más baratas registradas son:

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.659€

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.659€

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo, Ceuta): 1.669€

(Avenida Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.669€

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.678€

En diésel, ON365 lidera el ranking con dos emplazamientos a 1.659€/L.

Las más caras

La parte alta del rango se nota sobre todo en Gasolina 95. Estas son las estaciones con los precios más elevados, según el mismo conjunto de datos del día:

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.479€ (Gasolina 95)

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): (Gasolina 95) ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.459€ (Gasolina 95)

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): (Gasolina 95) ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.459€ (Gasolina 95)

En la práctica, si repostas 95, merece la pena comparar: el salto entre 1.453€ y 1.479€ puede notarse al llenar el depósito.

Consejos

Compara por tipo de carburante : un precio bajo en 95 no implica lo mismo en 98 o en diésel.

: un precio bajo en 95 no implica lo mismo en 98 o en diésel. Revisa antes de repostar : la lista de hoy muestra mínimos claros (por ejemplo, CEPSA en 95 y ON365 en diésel ).

: la lista de hoy muestra mínimos claros (por ejemplo, y ). Calcula con tu consumo : si haces trayectos frecuentes, una diferencia de pocos céntimos por litro se acumula.

: si haces trayectos frecuentes, una diferencia de pocos céntimos por litro se acumula. Ten en cuenta la ubicación: ahorrar unos euros no siempre compensa si el desvío te hace gastar más en tiempo o combustible.

Fuente de la información: Ministerio para la Transición Ecológica.