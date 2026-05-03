El sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 3 de mayo de 2026, se celebra a partir de las 21:40 horas, dentro de la programación habitual de Loterías y Apuestas del Estado para los domingos.

La combinación ganadora de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 3 de mayo de 2026, es: XX, XX, XX, XX y XX. El número clave o reintegro es el X.

El Gordo de la Primitiva es uno de los sorteos dominicales más seguidos de Loterías y Apuestas del Estado. Para optar al premio principal, los jugadores deben acertar los cinco números de la combinación ganadora y el número clave.

El bote anunciado para el sorteo del 3 de mayo es de 6,4 millones de euros, según páginas especializadas que recogen el próximo sorteo de este juego.

Los resultados oficiales se publican tras la celebración del sorteo. Como siempre, se recomienda comprobar el resguardo en los canales oficiales de SELAE antes de reclamar cualquier premio.